Ludovic Orban: Coaliţia a încercat să legifereze din nou imixtiunea serviciilor de informaţii în actul de justiţie

„Coaliţia a încercat să legifereze din nou imixtiunea serviciilor de informaţii în actul de justiţie. Am atacat la CCR articolul care accepta ca probe valide interceptările făcute de servicii pe mandate de siguranţă naţională şi, trebuie să recunosc că spre surprinderea mea, Curtea ne-a dat dreptate şi a declarat articolul ca fiind neconstituţional”, a scris Ludovic Orban, miercuri pe Facebook.

Liderul partidului Forţa Dreptei a mai spus că parlamentarii din formaţiunea pe care o conduce au susţinut la fel cum a constatat şi decis şi CCR miercuri că definirea abuzului în serviciu fără niciun prag valoric este constituţională.

„Salut, de asemenea, decizia CCR care a considerat că este constituţională definirea abuzului în serviciu fără nicin prag valoric, aşa cum am susţinut noi, parlamentarii din Forţa Dreptei, spre deosebire de parlamentarii din coaliţie. Aici nu am fost surprins pentru că m-am documentat şi am prezentat public faptul că exista o decizie a Curţii în acest sens, atunci când Bombonica Prodana (fosta soţie a lui Dragnea) a invocat o excepţie de neconstituţionalitate şi CCR a respins această excepţie”, a mai spus Orban.

Curtea Constituţională a decis, miercuri, că modificarea Codului de procedură penală este parţial neconstituţională şi anume prevederea care se referă la posibilitatea folosirii înregistrărilor serviciilor, ca mijloace de probă în procesul penal. De asemenea, CCR a precizat că este necesar ca Parlamentul să reglementeze, în Codul de procedură penală o formă de control a posteriori în cazul înregistrărilor care rezultă din activităţile specifice culegerii de informaţii, care sunt comunicate ulterior organelor de urmărire penală şi care dobândesc calitatea de mijloace de probă în dosarul penal în care nu a fost dispusă trimiterea în judecată.

Curtea Constituţională a mai admis parţial sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) la actul normativ care aduce modificări Codului penal. Astfel, infracţiunea de abuz în serviciu poate fi incriminată şi fără a fi stabilit un prag valoric, iar instanţele judecătoreşti pot remedia prin interpretare aspectele care ţin de această infracţiune.