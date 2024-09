Ludovic Orban spune că nu are cu cine să coaguleze formaţiunile de dreapta

"Am tăcut o perioadă pentru că am încercat să pun umărul la coagularea formaţiunilor politice de centru-dreapta. Am căutat soluţii de unire a forţelor democratice pentru o strategie care să dea posibilitatea câştigării alegerilor prezidenţiale de un candidat de dreapta şi formării unei coaliţii de guvernare de orientare liberală după alegeri. Am fost dispus la concesii importante doar pentru a putea realiza unirea forţelor. Nu am avut cu cine. Leadership-ul slab, sectarismul partinic, orgoliile nejustificate, lipsa de viziune şi foamea de funcţii au dus la un rezultat pe care nu l-am dorit", a scris Orban pe Facebook.

El anunţă că va continua lupta contra PSD, iar Forţa Dreptei va fi prezentă în alegerile din această toamnă.

"Chiar şi în aceste condiţii voi promova în continuare principiile, valorile şi soluţiile liberale. Convingerea mea este că România nu îşi poate atinge potenţialul de dezvoltare decât prin politici liberale. Voi lupta la fel de determinat ca şi până acum pentru a realiza în România o democraţie autentică care să garanteze drepturile şi libertăţile pentru fiecare cetăţean român şi care să permită fiecărui om să se realizeze în viaţă prin propriile merite. Voi continua lupta contra PSD şi contra sateliţilor acestuia. Voi face tot ce este posibil pentru a împiedica realizarea planului de dominaţie al PSD, care urmăreşte capturarea tuturor instituţiilor statului şi impunerea unui monopol politic. Forţa Dreptei va fi prezentă în aceste alegeri. Cu o viziune pentru România, cu programe realiste şi bine fundamentate, cu candidaţi oneşti şi bine pregătiţi", a transmis Orban.