MApN: Discuții româno-ucrainene despre posibilitatea dezvoltării sau producției de aeronave fără pilot

| 01 apr, 00:13

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut marți, la sediul MApN, o întrevedere cu Sergiy Boyev, ministrul adjunct al Apărării pentru integrare europeană din Ministerul ucrainean al Apărării, ocazie cu care s-a discutat despre posibilitatea dezvoltării sau producției de aeronave fără pilot.

 

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, discuțiile s-au axat pe explorarea posibilităților de cooperare viitoare dintre Ministerele Apărării din România și Ucraina, în contextul Parteneriatului strategic semnat recent de președinții celor două țări și al implementării Instrumentului financiar 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).
În cadrul întâlnirii, oficialii au discutat despre posibilitatea dezvoltării sau producției de aeronave fără pilot în colaborare directă cu Ucraina, fiind abordate și variantele de transfer tehnologic.
'Proiectul beneficiază de 200 de milioane de euro prin programul SAFE, în coproducție, și ne dorim ca în această colaborare MApN să fie o piesă centrală, nu doar un beneficiar. De aceea, discutăm în aceste zile modalitatea de a alcătui o echipă care să se ocupe exclusiv de acest proiect, termenul de semnare al contractului fiind sfârșitul lunii mai', a declarat ministrul Miruță, potrivit sursei citate.
'Țara noastră va beneficia de experiența Ucrainei obținută pe câmpul de luptă și de faptul că va avea la dispoziție personal și infrastructură în care să producă tehnică de ultimă generație atunci când este nevoie de ea. Va fi, de asemenea, un avantaj și pentru Ucraina, respectiv faptul că prin participarea României la proiectul SAFE va fi finanțată producția de drone', a concluzionat ministrul Miruță.
Întâlnirile dintre specialiști și companii de profil din România și Ucraina - 15 companii ucrainene, care își prezintă portofoliile și capacitățile tehnice - vor continua și în zilele următoare.
La întrevedere au participat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Direcției generale pentru armamente, generalul-maior Ion-Cornel Pleșa, și șeful Comandamentului Apărării Cibernetice, generalul de brigadă Răzvan Marian Tudose.

 

