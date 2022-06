Marcel Ciolacu, întrebat despre scumpirea combustibilului: ”Nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant!”

Liderul PSD a adăugat că nu va creşte nicio acciză, întrebat despre creşterea accizei la ţigări sau a TVA pentru produsele care conţin zahăr şi a explicat că este vorba despre implementarea unei directive europene pentru ţigările folosite pe bază de încălzire.

„Nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant. Aţi văzut ce s-a întâmplat în Germania, unde a scăzut TVA şi carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane şi pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală a economiei. Ce mă mir eu este altceva - 120 de dolari pe baril era şi acum un an sau doi şi aveam la pompă preţul de 7,8 lei pe litru. Acum este tot 120 de dolari barilul, iar preţul este peste 9 lei. Eu vreau să vă întreb şi pe dumneavoastră, şi pe cei de la Consiliul Concurenţei ce fac? Nu mai bine cei de la Consiliul Concurenţei îşi dau demisia şi lasă pe unii să poată face nişte anchete în timp real şi să ajute?”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi la Parlament.

El a mai anunţat că Executivul va adopta, săptămâna viitoare, o ordonanţă legată de antispeculă.

„Ce am stabilit în coaliţie e că săptămâna viitoare, cred, se va da acea ordonanţă cu antispeculă, astfel încât Guvernul să aibă nişte instrumente clare şi am văzut şi în Germania că au aceeaşi abordare după ce s-au păcălit, deducând TVA dar combustibilul scumpindu-se în continuare. Vedem, ca să nu aşteptăm 5 ani o anchetă a Consiliului Concurenţei. Este vorba de un preţ speculativ. Guvernul trebuie să aibă instrumente, de săptămâna viitoare Guvernul va avea aceste instrumente şi pe urmă vedem efectul”, a explicat liderul PSD.

Întrebat despre propunerile de modificare a Codului fiscal şi anume o creştere a accizei la ţigări sau a TVA pentru produsele care conţin zahăr, Ciolacu a replicat: „Nu creşte nimeni nicio acciză. Este vorba de acele ţigări încălzite asupra cărora există o directivă la nivel european şi începe să se uniformizeze până la anumite cote”.