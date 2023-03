Marcel Ciolacu: Pentru toţi decidenţii politici ai ţării, PNRR a devenit o obsesie

Ciolacu a participat la Adunarea Generală Anuală a Membrilor Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham).



"Eu şi domnul prim-ministru, eu în calitate de preşedinte al PSD şi domnul prim-ministru în calitate de preşedinte al PNL, să vă spunem foarte clar: România are o stabilitate politică şi amândoi garantăm această stabilitate politică. Ţinând cont de tot contextul actual, de criza de securitate, de pandemia prin care am trecut, de criza energetică, de criza din Republica Moldova, unde avem o datorie foarte clară în ceea ce priveşte ajutorul nostru pentru românii din Republica Moldova, eu sunt determinat - şi de colegii mei - să ţinem în continuare această linie, indiferent de cum ne arată sondajele. Cred că acest lucru trebuie să ni-l asumăm în primul rând ca şi români. (...) Nimic nu este mai important pentru România decât o economie puternică, iar investitorii americani din această sală sunt esenţiali pentru succesul nostru comun", a spus Ciolacu.



El a adăugat că pentru a dezvolta economic ţara, este nevoie de o guvernare pragmatică şi capabilă să valorifice orice şansă pentru a dezvolta relaţiile economice şi a dat asigurări că actuala coaliţie de guvernare va întări "dimensiunea economică a Parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite".



"Ştiu că orice investitor, nu doar american, are preocupări legitime legate de eficienţa administrativă a statului român, adică de birocraţie şi mai ales de interacţiunea cu zona fiscală. Aici, mesajul meu este clar: a sosit momentul să probăm voinţa politică de a construi o administraţie mai suplă, trebuie să reducem numărul de posturi simultan cu mărirea vitezei de digitalizare a infrastructurii informative a statului. Avem la dispoziţie bani europeni din PNRR pentru aceasta şi nu avem voie să ratăm această şansă. Vă spun ceva extrem de sincer: pentru toţi decidenţii politici ai ţării, PNRR a devenit o obsesie. Este cel mai dur şi solid test pentru administraţia românească, dar şi cea mai bună pregătire posibilă pentru celălalt obiectiv major al statului român - aderarea la OECD. Sunt teme complicate, dar veţi vedea că această coaliţie le va duce la capăt. Nu vom abandona nici în privinţa pensiilor speciale, nici a celorlalte reforme. Deja, legea avertizorului de integritate a fost corectată şi în următoarele zile bifăm împreună celelalte puncte cerute de Comisia Europeană pentru cererea de plată nr. 2", a afirmat liderul PSD.

Tag-uri:

loading...