Ministerul Muncii, după promulgarea legii pensiilor: Va aduce echitate între pensionari

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a promulgat legea privind sistemul public de pensii. Legea va aduce echitate între pensionari şi va consolida principiul contributivităţii. Este cea mai amplă reformă a pensiilor. Proiectul a fost realizat împreună cu experţii Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale care au confirmat că noua lege este sustenabilă şi va aduce stabilitate sistemului de pensii din România. Reforma este la fel de importantă şi pentru salariaţi: răsplăteşte munca şi contributivitatea, încurajează natalitatea şi stimulează continuarea studiilor”, arată o postare de miercuri, pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Sursa citată reaminteşte că noua lege a pensiilor prevede majorarea acestora, în ianuarie 2024 cu 13,8% şi recalcularea, în septembrie, a tuturor pensiilor din sistemul public.

„În 2024 aducem respect pentru pensionarii români. Majorarea pensiilor, în ianuarie, cu 13,8% Recalcularea, în septembrie, a tuturor pensiilor din sistemul public: se vor introduce puncte suplimentare pentru stabilitatea în muncă; se vor lua în calcul veniturile nepermanente contributive (sporuri, acord global, prime, al 13-lea salariu); mamele se pot pensiona mai devreme cu şase luni pentru fiecare copil pe care l-au crescut”, mai indică sursa menţionată.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind sistemul public de pensii, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Legea are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru asigurarea unui sistem de pensii sustenabil din punct de vedere financiar prin instituirea unei formule de calcul bazate pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar, potrivit principiului contributivităţii, a unui mecanism de indexare a pensiilor clar şi corelat cu realităţile economice.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, întrebat după adoptarea noii legi a pensiilor de către deputaţi dacă va există cele 25 miliarde lei necesare creşterii pensiilor, în două rândul, de la 1 ianuarie şi 1 septembrie 2024, că este ferm convind că va fi găsită suma, atunci când va fi construit bugetul de stat pe anul viitor. „Sunt 4,8 milioane de pensionari în România. 80% au sub 3.000 lei, 60% au sub 2.000 de lei. Dacă credeţi că trebuie să creăm o problemă pentru oameni care trăiesc cu o pensie sub 2.000 lei, eu vă spun că este o temă falsă”, a adăugat şeful Guvernului.