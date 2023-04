Ministrul Boloş: Moldova este locul unde se observă cel mai bine nevoia de dezvoltare

Oficialul a participat, alături de comisarul european pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, comisarul european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit. şi de ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, la lansarea unor proiecte de investiţii.

"În numele Guvernului Românei, spun bun venit celor doi oaspeţi pe care îi avem astăzi şi care ne vizitează pentru ca noi împreună cu dumnealor să lansăm în mod oficial programele operaţionale care sunt parte din politica noastră de coeziune. Mulţumesc pentru tot sprijinul pe care atât doamna comisar Elisa Ferreira, cât şi domnul comisar Nicolas Schmit ni l-au dat pe parcursul perioadei în care am negociat intens programele operaţionale. Suntem tot mai aproape să accesăm cei 46 de miliarde de euro pe care România îi are atât din politica de coeziune, cât şi din cofinanţarea naţională. (...) Să fie într-un ceas bun pentru România modernă, România angajată pe drumul dezvoltării şi nu întâmplător suntem aici, în Moldova, la Iaşi, pentru că este locul unde se simte cel mai bine nevoia de dezvoltare, nevoia de alocare de fonduri pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea pe termen lung şi mai ales implementarea proiectelor de infrastructură şi, de ce să nu spunem, proiectelor de autostrăzi pe care toţi românii le aşteaptă", a menţionat Marcel Boloş.

Comisarul european pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a subliniat că este necesară egalizarea diferenţelor de dezvoltare între regiunile din Uniunea Europeană.

"Este o mare onoare pentru noi să fim astăzi la Iaşi, în regiunea de Nord-Est, pentru a da startul programelor operaţionale. Vorbim de coeziune în Europa, este vorba de ridicarea tuturor regiunilor şi aducerea lor la acelaşi nivel, pe cât posibil. Banii, fondurile care vin din toată Europa către regiuni sunt destinaţi exact acestui lucru, egalizării diferenţelor dintre regiuni. Nu întâmplător am venit în regiunea de Nord-Est, care se confruntă cu provocări, dar are, de asemenea, şi un mare potenţial prin inovare, prin digitalizare. Am venit aici să pornim aceste programe şi, aşa cum spunem, un lanţ este atât de puternic pe cât este cea mai slabă verigă a sa. Oricare din regiuni, oricare din ţările din Uniunea Europeană nu poate reprezenta o verigă slabă. De asta lucrăm cu aceste programe, pentru a întări şi pentru a avea coeziune în toată Europa. Provocările sunt foarte, foarte mari, dar împreună, uniţi, suntem capabili să le facem faţă", a spus Elisa Ferreira.

La rândul său, comisarul european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit, a subliniat importanţa ideii de coeziune în UE.

"Vorbim despre coeziune economică, vorbim despre faptul că fiecare stat membru trebuie să fie mai puternic, dar vorbim, de asemenea, şi de coeziune socială. Nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă. Uniunea Europeană este o realizare în ceea ce priveşte drepturile democratice, în ceea ce priveşte statul de drept, în ceea ce priveşte o viaţă mai bună, o îngrijire a sănătăţii mai bună, locuri de muncă, educaţie şi îngrijirea copiilor. Asta înseamnă coeziune socială. Cu noile programe venim să ne confruntăm cu schimbările care au loc în Uniunea Europeană şi cu pericolele cu care ne confruntăm în jurul ei, dar împreună prin solidaritate, le vom depăşi", a declarat Nicolas Schmit.

Cei doi oficiali europeni efectuează o vizită în România, care include şi evenimentul de la Iaşi de lansare a celor opt Programe Naţionale aferente Politicii de Investiţii 2021-2027 şi care vor aduce investiţii pentru ocuparea forţei de muncă, infrastructură, educaţie, locuinţe, sănătate şi servicii sociale. Cei doi comisari europeni au în programul vizitei şi deplasări în teren, în judeţele Iaşi şi Vaslui, pentru a vedea rezultatele unor proiecte finanţate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020.