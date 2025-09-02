Homepage » Actual

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor

| 15 sep, 18:22

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după reacţia ambasadorului rus la Bucureşti. Ea a precizat că, dacă ruşii au crezut că această provocare, privind drona care a intrat în spaţiul aerian al României, va intimita, sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie cu succes, se înşală.

 

Ministrul de Externe a fost întrebat despre afirmaţiile ambasadorului rus la Bucureşti, în urma chemării acestuia la sediul MAE.
”Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor. Au aceeaşi abordare pe care au avut-o când a început, practic, războiul din Ucraina şi l-au numit ca operaţiune specială, nu război. Faptul că încearcă să folosească cuvinte diferite nu schimbăcu nimic realitatea. (..) Nimeni nu are o miză să-i convingă pe ruşi că drona rusească este a Rusiei, din moment ce ei ştiu foarte bine acest lucru. Şi tentativele pe care le au de a schimba realitatea, folosind aceste tipuri de discurs, nu sunt tentative care vor reuşi. De altfel, dacă ei au crezut că această provocare va intimita, sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie încercări cu succes, se înşală. De fiecare dată când există provocări ale spaţului comun, aliat, ale spaţului Uniunii Europene, ce se întâmplă este că noi folosim momentele respective pentru a intensifica dialogul dintre noi, pentru a creşte solidaritatea şi pentru a creşte mecanismele în care ne sincronizăm împreună deciziile, aşa cum se întâmplă şi va continua să se întâmple şi pe apărarea care ţine de Flancul Estic”, a spus ministrul de Externe, la Digi24.
Oana Ţoiu a precizat că NATO este o alianţă defensive iar scopul ei este pacea.
”Noi creştem capabilităţile pentru a asigura mecanismele de descurajare şi apărare”, a completat Ţoiu. Ministrul a subliniat că în discuţia colegilor din minister cu ambasadorul Rusiei la Bucureşti ”a fost foarte clar protestul ferm al României, precum şi claritatea faptului că aceste provocări sunt inacceptabile”.
Întrebată dacă este nivelul de alertă ridicat în România în acest moment, ministrul de Externe a precizat: Noi, în acest moment, suntem în siguranţă. Continuăm eforturile pentru a asigura acest lucru, crescând capabilităţile pe care le avem şi intensificând dialogul în formatul NATO, în formatul UE şi cu partenerii noştri, pentru a asigura că acest lucru se întâmplă”.
Ministrul a mai spus, despre discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan, că îşi sincronizează constant paşii pe care îi iau în diplomaţie.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ