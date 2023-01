Ministrul Muncii, despre accidentul de la CE Oltenia: Din 2016 până acum s-au efectuat 158 de controale

Potrivit acestuia, în proporţie de 95, Inspecţia Muncii a câştigat aceste amenzi, deci lucrurile constatate şi măsurile date încă din 2018 privind transportul de persoane s-a dovedit şi în instanță că sunt cele reale.

Ministrul Muncii a arătat că raportul este unul preliminar pentru că a solicitat documente şi încă nu li s-au pus la dispoziţie. ”Ceea ce noi am constatat în primă fază şi am şi aplicat o acţiune a fost ca imediat după producerea evenimentului perimetrul nu a fost asigurat şi au apărut nişte modificări, acolo, strarea de fapt a fost modificată şi am considerat că s-au alterat urmele lăsate de autoutilitară”, a spus el.

Ministrul Muncii a continuat: ”Ceea ce a apărut frapant pentru noi a fost că imediat după acest eveniment, în data de 23 când a fost acea grevă spontană, imediat ne-am deplasat la faţa locului şi am ataşat şi poze la raportul preliminar, practic maşini cu cauciucuri deteriorate şi tot în condiţii care nu erau tocmai propice transportului”, a mai spus el. Ministrul Budăi a arătat că a suplimentat echipa de control cu o perosană de la centru de la Inspecţia Muncii.

”De-a lungul timpului, din 2016 până acum, s-au efectuat 158 de controale, cu 210 măsuri şi au fost aplicate amenzi în valoare de 436.000 de leri, amenzi care în totalitate au fost contestate în instanţă. Până în prezent, în proporţie de 95%, Inspecţia Muncii a câştigat toate aceste amenzi în instanţă deci lucrurile constatate de noi şi măsurile date încă din 2018 privind transportul de persoane s-a dovedit şi în instanţă că sunt cele reale”, a mai spus marius Budăi.