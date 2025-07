Ministrul Muncii: Veniturile salariale rămân la nivelul lui decembrie 2024 până la sfârşitul anului următor, 2026

Ministrul Muncii a declarat în conferinţa de presă că modificările din actul normativ care au legătură foarte directă cu Ministerul muncii sunt, în principal, pe două categorii.

”Pe de-o parte, referitoare la salarizare, şi aici ideile principale sunt unul, acela că veniturile salariale rămân la nivelul lui decembrie 2024 până la sfârşitul anului următor, 2026. O altă temă importantă este aceea că se reduce majorarea salariilor de bază, de la maxim 50%, la maxim 35%, atunci când este vorba despre cei care lucrează în proiectele finanţate din fonduri europene, deci este o scădere de 15% aici şi este adăugat şi un criteriu pe care l-am putea considera ca fiind un criteriu de performanţă, acela că această majorare se va acorda doar pe perioada contractată în proiect şi nu pentru prelungirea perioadei de implementare a unui proiect, astfel încât să încercăm şi să avem termenele respectate”, a spus Florin Manole.

El a menţionat că indemnizaţia de hrană are un plafon de până la şase se acordă până la şase mii de lei lunari şi are un cuantum de 347 de lei.

”Rămâne şi se prelungeşte până la sfârşitul anului viitor suspendarea ocupării posturilor prin concurs pentru a nu creşte numărul de angajaţi din sistemul bugetar şi deci şi cheltuiala aferentă”, a mai spus ministrul.

Florin Manole a mai afirmat că nu se vor actualiza evident cu rata inflaţiei de exemplu pensiile speciale de serviciu niciuna dintre ele la fel cum nu se va actualiza cu rata inflaţiei până la sfârşitul anului 2026 nici valoarea punctului de referinţă.

”A doua temă principală este referitoare la CASS pentru pensiile de mai mari de 3.000 de lei. Aici explicaţia pe scurt are în vedere faptul că 2.911.000 de pensionari nu vor avea de plătit niciun leu în plus cu ocazia acestei modificări legislative şi poate explicat un pic foarte pe scurt un pensionar care o să aibă care are o pensie de 3.100 de lei o să aibă o sarcină în plus de 10 lei şi la o altă extremă un pensionar care are o pensie în plată de 15.000 de lei va avea 1.200 de lei de plătit la CASS adică e foarte important de spus că aceşti 3.000 de lei sub 3.000 de lei pentru ei nu se aplică acest CASS”, a subliniat Manole.

Ministrul s-a referit şi la voucherele de vacanţă. ”Se vor acorda, spre deosebire de până acum, când se acordă pentru cei care câştigă sub 8.000 de lei net începând de la intrarea în vigoare a actului normativ se va acorda acest beneficiu pentru cei care câştigă mai puţin de 6.000 de lei net deci este o diferenţă în acest prag de 2.000”, a arătat ministrul.