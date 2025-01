Ministrul Radu Marinescu a discutat cu reprezentanții conducerii ANC despre îmbunătățirea și eficientizarea activității

Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, ministrul Justiției a purtat discuții cu întreaga echipă, efectuând un tur al instituției, atât pentru a-i cunoaște pe angajații ANC, cât și pentru a afla viziunea acestora cu privire la activitatea desfășurată.

''În cadrul întâlnirii cu reprezentanții conducerii ANC, Radu Marinescu a purtat discuții care au vizat îmbunătățirea și eficientizarea activității instituției, inclusiv din punct de vedere al resursei umane și infrastructurii'', se precizează în comunicat.

De asemenea, sursa citată arată că ministrul a asigurat conducerea ANC de toată susținerea Ministerului Justiției pentru realizarea proiectelor și obiectivelor propuse, stabilind o modalitate directă de comunicare pentru a facilita un dialog permanent.

''Am fost, sunt și voi rămâne întotdeauna un om deschis dialogului. Consider că o strânsă colaborare și o comunicare transparentă ne vor conduce de fiecare dată la identificarea celor mai bune soluții, adaptate contextual fiecărei situații în parte. Am încredere că discuția de astăzi a fost una constructivă și că împreună vom reuși să atingem toate țintele propuse'', a declarat Radu Marinescu, citat în comunicat.