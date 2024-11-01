Ministrul Radu Miruță: Să vorbești de digitalizare, astăzi, în statul român este o jignire a acestui substantiv

'Noi nu suntem la nivel de digitalizare în România astăzi. Să vorbești de digitalizare, astăzi, în statul român este o jignire a acestui substantiv 'digitalizare'. Ce facem - și am reușit asta cu specialiștii pe care i-am recrutat și pe care îi plătim aproape cu ce se plătește mediul privat - este să facem arhitectura de digitalizare a statului, care să fie tehnic coordonată de acest minister și care va ști fiecare minister ce trebuie să facă (...) după care decizia politică trebuie să treacă prin Cancelaria prim-ministrului. (...) Astăzi este un haos care produce beneficii celor care sunt 'umflați' cu contracte de software la statul român. Dacă auziți că un soft a costat 10 milioane sau 100.000 de euro, probabil că aveți un nod în gât că nu știți ce să scrieți ca să informați populația. Dacă auziți de un spital, de o autostradă, de un pod, aveți o unitate de măsură - e mare, e mic, e frumos, e funcțional - însă dacă auziți de un soft, nu știți ce face algoritmul din spate și dacă este corect măsurat', a spus Radu Miruță.

Potrivit acestuia, digitalizarea nu va produce efecte pentru cetățeni dacă doar 'vor fi schimbate calculatoare într-un minister'.

'Cheia în digitalizare este comunicația, să nu plătești de două ori același soft de care are nevoie și Consiliul Județean Brașov și Consiliul Județean Gorj și, de fapt, fiecare plătește și asta se întâmplă de vreo 42 de ori. Cheia este să nu execuți banii dintr-un minister pentru că schimbi calculatoarele cu unele mai noi. Trebuie să faci aceste lucruri cu un scop: acela de a comunica unii cu ceilalți. Digitalizarea nu va produce efecte pentru cetățeni dacă nu schimbă date', a mai afirmat ministrul Radu Miruță.

La rândul său, subsecretarul de stat Andrei Miftode, care coordonează Direcția Generală Comunicații Electronice, Politici și Strategii în Digitalizare din minister, a arătat că se confruntă atât cu probleme de personal, cât și de infrastructură, menționând că, atunci când a preluat funcția, 'ploua prin tavan și se ardeau echipamente'.

'Sunt foarte multe lucruri (în ce privește digitalizarea - n.red.) de adus, de cele mai multe ori, de la un nivel de avarie, sunt proiecte aflate în comă, pe care trebuie să le resuscităm și asta este, pe scurt, cea mai mare provocare cu care ne confruntăm. Sunt doar patru oameni care lucrează, în prezent, la Direcție și doar doi dintre ei sunt pe partea tehnică. Să nu mai spun că avem probleme de infrastructură. Când am ajuns la minister, ploua prin tavan, apa se scurgea prin pereți și se ardeau echipamentele de rețea din minister', a afirmat subsecretarul de stat Andrei Miftode.