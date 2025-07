Ministrul Transporturilor: Nu voi tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț

'La începerea mandatului, am cerut o situație a tuturor CA-urilor din societățile și instituțiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Tot atunci, am luat act și despre mărirea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație de la Tarom. Am solicitat tuturor celor în drept un plan clar de eficientizare și restructurare. Voi uza de toate prerogativele pe care le am pentru ca indemnizațiile tururor membrilor de CA din societățile și instituțiile aflate în subordonare să scadă drastic', a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

El a transmis că nu va tolera tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț. 'Nu voi tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț, în vreme ce o țară întreagă va trece printr-o perioadă grea', a punctat Ciprian Șerban.