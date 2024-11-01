Homepage » Actual

Mirabela Grădinaru: Aștept să colaborez cu prima doamnă a SUA pentru a dezvolta educația digitală pentru copii

| 24 mar, 19:10

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a transmis, marți, că așteaptă să colaboreze cu prima doamnă a SUA, Melania Trump, privind educația digitală și alfabetizarea media pentru copiii din întreaga lume.

 

Mirabela Grădinaru face parte din delegația oficială a României care participă marți și miercuri, la Washington D.C., la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

'Cred că această inițiativă este una valoroasă, care generează avânt, vizibilitate și dinamism necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să avem o abordare integrată care să lege mai bine educația, inovația și tehnologia. Aștept să colaborez îndeaproape cu prima doamnă, Melania Trump, și cu persoanele prezente aici, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și pentru un impact tangibil legat de educația digitală și practici online sigure și alfabetizare media pentru copii din lumea întreagă', a afirmat Mirabela Grădinaru, în intervenția sa la sesiunea inaugurală a summitului.
Ea a prezentat experții alături de care a venit la Washington D.C.: Andrada Morar de la Ui Path și Robert Berza de la Edge Institute Romania.
Din delegația României, alături de Mirabela Grădinaru, fac parte Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.
Summitul din capitala SUA promovează cooperarea internațională pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie.
'Inițiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online', a precizat Administrația Prezidențială de la București.
Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, care are loc marți, și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, miercuri, cu participarea primelor doamne și a reprezentanților statelor implicate, axate pe educație digitală, utilizarea tehnologiei și protecția copiilor în mediul online.
'Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administrației Prezidențiale pentru susținerea educației digitale și dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online', se arată în informarea citată.
În marja vizitei, delegația țării noastre va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează în relația cu România programe de schimb educațional - FLEX și FLEX Abroad, precum și inițiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public și privat.
Membrii delegației vor participa și la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în problematica adicției și domenii conexe, implicați în activitatea unor centre medicale și de cercetare de prestigiu.
Agenda mai include o vizită la The Thrive Center for Children, Families and Communities, la Georgetown University, unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel și echipa sa.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

