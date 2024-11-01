Miruță - întrevedere cu noul ambasador al SUA: România e un promotor ferm al consolidării relației transatlantice

| 13 mar, 20:44

România este un promotor 'ferm' al Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii și al consolidării relației transatlantice, a transmis vineri ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, la întâlnirea pe care a avut-o cu noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg.

 

În debutul întrevederii care a avut loc la sediul MApN, ministrul l-a felicitat pe diplomatul american pentru preluarea mandatului în țara noastră și i-a urat succes în îndeplinirea responsabilităților, subliniind importanța relației dintre România și SUA.
Agenda discuțiilor a vizat cooperarea în domeniul apărării, securității regionale și consolidării Flancului Estic al NATO, evoluțiile recente din mediul de securitate regional și internațional, cu accent pe situația din regiunea Mării Negre, tensiunile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru stabilitatea globală, sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă, se arată într-un comunicat al MApN, transmis AGERPRES.
Conform comunicatului, ministrul a subliniat că România este un promotor ferm al Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii și al consolidării relației transatlantice și a evidențiat că, deși se află într-un context fiscal dificil, țara noastră își respectă angajamentul luat în cadrul NATO de a crește gradual alocările bugetare pentru apărare.
El a arătat că prezența militară americană în țara noastră, alături de investițiile SUA în domenii strategice și tehnologice, contribuie la consolidarea securității naționale și la întărirea poziției României în cadrul NATO și al comunității euroatlantice.
Cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire și desfășurarea de exerciții militare comune, menite să contribuie la creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două state.
La finalul întrevederii, ministrul Miruță și ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România și SUA și pentru continuarea cooperării strânse în domeniul securității și apărării, în beneficiul stabilității și securității în regiune.

 

