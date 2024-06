Moşteanu (USR) acuză "nereguli crase" în desfăşurarea alegerilor la sectoarele 1 şi 2; el cere demisia lui Toni Greblă

Pe de altă parte, el a criticat modul de desfăşurarea a alegerilor în ansamblul său şi a solicitat demiterea sau demisia şefului Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă.

"Nu am văzut alegeri mai prost organizate până acum. Toni Greblă ar fi trebuit să îşi dea demisia sau va trebui demis instantaneu, după ce vom termina aceste alegeri. Şi-au bătut joc de oameni, au stat oamenii în secţii peste 40 de ore. Nu au fost în stare să facă nişte alegeri aparent simple. Iată că au făcut tot felul de schimbări, au vrut să le controleze şi au făcut totul praf. Sunt oameni care au căzut din picioare literalmente, sunt oameni care stau cu saci. Azi este marţi, alegerile s-au încheiat duminică seara. Sunt oameni care stau în continuare să predea sacii cu voturile. În faţa birourilor electorale este ceva fără precedent. Este o bătaie de joc, este o sfidare la adresa tuturor românilor, o bătaie de joc la adresa fiecărui vot exprimat duminică", a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă.

Moşteanu a susţinut că la sectoarele 1 şi 2 sunt "foarte multe fraude" şi a menţionat că reprezentanţii USR au făcut plângeri penale.

"Sunt nereguli crase, grave, care încep să apară. Vedem procese verbale transcrise greşit. Vedem cifrele unor independenţi trecute la candidaţii noştri. Vedem diferenţe enorme între scorul candidatului nostru la primărie şi scorul la Consiliul Local. Sunt nişte anomalii fără precedent. Sunt fraude, pot să spun asta, cu toată siguranţa. Am cerut renumărarea voturilor. Decizia politică, sprijinită de PNL şi PSD în birourile electorale de sector, este să nu se renumere. Noi o să mergem în continuare şi la Biroul Electoral Municipal şi la Biroul Electoral Central şi apoi vom merge în justiţie. Am văzut că ei controlează o parte din justiţie. Nu cred că PNL şi PSD controlează toată justiţia. Am încredere în oamenii corecţi din justiţie şi cred că se va face dreptate în final. Nu pot să fure aceste alegeri, să bage votul cetăţenilor în alt buzunar", a mai spus el.

Moşteanu a arătat că potrivit datelor USR, Clotilde Armand şi Radu Mihaiu au câştigat alegerile locale.

"S-au făcut fraude în foarte multe secţii. Diferenţa este foarte strânsă şi încearcă să fure aceste voturi. Vor urma nişte zile complicate. Fac un apel la oamenii care au responsabilitatea de a decide corectitudinea acestor voturi: să nu îşi bată joc de democraţie, să nu răspundă la nişte ordine de partid, pentru că vor răspunde penal", a precizat deputatul USR.