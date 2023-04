Nicolae Ciucă, despre comasarea alegerilor în 2024: Am rugat specialiştii din partid să caute soluţii

”Este o discuţie în momentul de faţă, am discutat la nivelul coaliţiei, am discutat la nivelul PNL, chiar în ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba de o analiză, am rugat specialiştii din partid să caute soluţii şi desigur să venim cu o abordare legală, constituţională, nu de altă natură”, a arătat premierul, despre propunerea de comasare a alegerilor în 2024.

”Dacă va exista, atunci o vom discuta., Dacă nu va exista, nu o vom discuta”, a adăugat Ciucă.

Şeful Executivului a mai spus că sunt trei rânduri de alegeri şi doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare.

”Ca atare nu există acum altă soluţie decât una dintre cele trei. Urmează să analizăm să vedem ce ne spun specialiştii pe domeniu din fiecare partid”, a completat el.