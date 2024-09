Nicuşor Dan: Am spus de la început că îmi doresc o guvernare de dreapta la Bucureşti şi una naţională

La rândul lui, Nicolae Ciucă a dat asigurări că PNL va susţine Planul Urbanistic General al primarului şi a mărturisit că l-ar fi votat pe Nicuşor Dan la alegerile locale, dar nu are dreptul să voteze în Bucureşti, având domiciliul în Baloteşti.

”Atunci când am fost prim-ministru, am avut o colaborare cât se poate de eficientă şi am căutat împreună să găsim soluţii pentru bucureşteni. De fiecare dată, am făcut acest lucru. Este opţiunea dânsului şi am discutat de fiecare dată. Să ştiţi că nu trebuie să ignorăm tot ceea ce s-a semnat în relaţia dintre Partidul Naţional Liberal şi domnul primar general”, a spus preşedintele PNL Nicolae Ciucă.

”Ca atare, faptul că domnia sa a venit la noi la Consiliul Naţional şi faptul că, de-a lungul timpului, chiar şi atunci când nu am mai fost prim-ministru, am avut colaborări, este important. (..) Îmi aduc aminte că într-o dimineaţă, când mă duceam la Parlament, v-am sunat devreme, treceam pe lângă Parcul Izvor şi l-am rugat pe domnul primar să facem ceva pentru a menţine iarba verde în Parcul Izvor, deoarece arăta ca un deşert. Sunt chestiuni de colaborare, de relaţii interumane”, a adăugat Ciucă.

Întrebat dacă l-a votat pe Nicuşor Dan la alegerile locale, Ciucă a spus: ”Locuiesc în Baloteşti, deci nu am dreptul să votez în Bucureşti, dar l-aş fi votat pe Nicuşor Dan”.

Liderul PNL a dat asigurări că PNL va susţine Planul Urbanistic General al Primarului Capitalei.

”Sunt un susţinător al Planului Urbanistic General al Capitalei pentru un Bucureşti european şi modern. Dvs sunteţi matematician şi vedeţi lucrurile în spaţiu mai bine decât mine. Am susţinut şi voi susţine tot ceea ce ţine de Planul Urbanistic al Capitalei”, a spus Ciucă către primarul Nicuşor Dan.

La rândul lui, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat în emisiune, legat de prezenţa sa la Consiliul Naţional al PNL, că dacă reprezentanţii acestor partide ( PNL şi USR, nr) i-au cerut semnătura, le-am dat-o”.

El a precizat că va cere sprijinul tuturor forţelorde dreapta pentru o majoritate la Capitală. ”Voi cere sprijinul USR, PMP, PNL, Forţa Dreptei şi Reper”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat către cine merge votul său la alegerile prezidenţiale, între Elena Lasconi şi Nicolae Ciucă, primarul a răspuns: ”Să ştiţi că oamenii care m-au votat pe mine nu sunt nişte oameni cărora să le spun «Du-te şi fă asta». Ei s-au regăsit într-un proiect pentru Bucureşti (…) Eu am spus de la început că îmi doresc o guvernare de dreapta la Bucureşti şi una naţională, care să corespundă. Foarte probabil, votul meu va merge către un candidat de dreapta”.