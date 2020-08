Nicuşor Dan: ”Doamna Firea, cu ocazia falimentului, nu organizaţi un festival?”

”Mai mult, a cheltuit în avans banii Primăriei Capitalei, iar acum nu mai are cu ce să plătească nimic. Acum un an duduia Bucureştiul de târguri şi concerte, acum a rămas doar praful de pe tobe. Doamna Firea, cu ocazia falimentului, nu organizaţi un festival?”, adaugă Nicuşor Dan.

”Risipa banilor, căpuşarea bugetului prin intermediul companiilor municipale şi lipsa de interes a primarului Firea au condus la o situaţie greu de imaginat pentru o capitală europeană: falimentul! Amintesc că, în aprilie 2019, am anunţat că Primăria nu poate să nu intre în faliment, din cauza primarului PSD care a construit bugetul pe încasări de 7 miliarde lei în 2019 şi a încasat 4 miliarde lei, ca şi în anii precedenţi. Doar împrumutul de trezorerie de 100 milioane euro şi cei 100 milioane lei primiţi din fondul de rezervă al Guvernului au făcut ca falimentul să nu fie deja în 2019”, susţine Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook intitulată ”Primăria Bucureştiului este oficial în faliment”.

El aminteşte că a prezentat ”situaţia gravă” a finanţelor Primăriei Capitalei în urmă cu câteva zile, bazându-se pe cifre exacte, iar acestea ”se confirmă, din păcate, în acest moment, când conturile administraţiei bucureştene sunt blocate”.

”În loc să se ocupe de rezolvarea situaţiei în cazul Costanda, care a câştigat de un an procesul cu Primăria Municipiului Bucureşti, primarul PSD-Firea a propus Consiliului General o soluţie fără fundamentare, care nu putea fi votată. Mai mult, a cheltuit în avans banii Primăriei Capitalei, iar acum nu mai are cu ce să plătească nimic. Acum un an duduia Bucureştiul de târguri şi concerte, acum a rămas doar praful de pe tobe. Doamna Firea, cu ocazia falimentului, nu organizaţi un festival?”, adaugă Nicuşor Dan.

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă, că a fost informată, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucureşti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018. ”În acest moment, conturile Primăriei Capitalei sunt blocate”, a afirmat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

”Primăria Municipiului Bucureşti a fost informată astăzi, 07 august, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucureşti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018 emis de BEJ Peticaru Eduard, debitor Municipiul Bucureşti prin Primar General, creditor fiind Constanda Costică, Constanda Maria”, anunţat, vineri, Primăria Caputalei, printr-un comunicat de presă.

Primarul general a precizat că instituţia are conturile blocate.

”În acest moment, conturile Primăriei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importantă majoră pentru dezvoltarea Bucureştiului sunt puse în pericol. Mă refer aici la obiective de investiţii precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situaţie dificilă pentru Bucureşti, trebuie să punem în aplicare o sentinţa definitivă şi irevocabilă a instanţei, pronunţata în anul 2019, după procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie să plătim”, a declarat Firea, citată în comunicatul de presă.

Primarul general a reiterat ideea că municipiul Bucureşti trebuie să-i returneze lui Costică Costandă 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei.

”Deşi am luat toate măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare şi am făcut deja plăţi eşalonate de aproximativ 17 milioane euro, am ajuns în situaţia în care Costică Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului Bucureşti. Pentru a ieşi din această situaţie de criză, voi supune din nou aprobării CGMB, în următoarea şedinţa, un proiect de hotărâre care să remedieze această problema, mai anunţă Firea.

Primarul general a supus spre aprobare, în patru şedinţe succesive ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, un proiect de hotărâre prin să se reducă suma totală datorată cu aproximativ 40%.

Proiectul de Hotărâre a fost respins de fiecare dată, iar pentru a fi aprobat era nevoie de votul a 2/3 din numărul total al consilierilor generali.

Primarul general propune consilierilor darea în plată a unei suprafeţe de 15.000 de metri pătraţi în Cartierul Francez. Propunerea nu a trunit votul consilierilor.

Primăria Capitalei trebuie să plătească lui Costică Constanda 155 milioane de euro, decizia instanţei fiind definitivă.