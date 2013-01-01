Homepage » Actual

Nina Iliescu, în ceea ce numeşte cea mai grea zi din viaţa ei: Mulţumesc că aţi răspuns cu demnitate la demnitate

| 07 aug, 16:56


Soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis, joi, mulţumiri tuturor celor care ”au au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului preşedinte al României libere şi democrate”.

 

Ea afirmă că ziua îmnormântării celui alături de care a trăit o ”viaţă rotundă” a fost cea mai grea pentru ea. ”E o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar”, a transmis Nina Iliescu.
”În cea mai grea zi din viaţa mea, care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulţumesc tuturor celor care au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului Preşedinte al României libere şi democrate. Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire, la devotamentul şi slujirea lui pentru România. Mulţumesc doctorilor şi personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriaşe ca boala să nu învingă mai furios şi mai devreme”, a scris, joi, pe blogul lui Ion Iliescu soţia acestuia, Nina.
Ea afirmă că este ”recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărţiri pământeşti, dar şi celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părţi ale ţării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtăşit iubirea pentru ţară şi pentru Ion Iliescu”.
”Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape şi au îngrijit doliul inimii mele”, a mai transmis Nina Iliescu.
Primul preşedinte ales al României după Revoluţie a murit, marţi, la vâsta de 95 de ani, după 57 de zile de spitralizare din cauza unui cancer pulmonar.
Iliescu a fost îmnormântat, joi, în Cimitirul Ghencea 3, într-o ceremonie privată, la care au participat doar familia şi prietenii apropiaţi.
Oameni politici, colaboratori, prieteni, dar şi simpli cetăţeni au trecut pe la catafalc, la Palatul Cotroceni, pentru a aduce un ultim omagiu.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ