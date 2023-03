Novak, la Ora Guvernului: Aceste atacuri nu sunt nimic altceva decât o campanie de denigrare a SNST împotriva mea

El a spus că aceste atacuri fac parte dintr-o campanie de denigrare la adresa sa după de Sindicatul Naţional Sport şi Tineret. Deputatul USR, Cristian Brian, a afirmat că Novak nu este ministru, ci doar un „şmecher care se ocupă de găinării”.

„Ministerul Sportului nu premiază pe nimeni în nume propriu. Există prevederi legislative foarte clare. Lista persoanelor premiate este întocmită, stabilită şi analizată din toate punctele de vedere. Sunt mulţi sportivi cu rude de gradul 1 în staful lor. Aduc rezultate deosebite pentru ţara lor. Nu este vorba de tatăl lui Novak, ci de un antrenor emerit, cu 26 de medalii câştigate. A fost premiat de fiecare dată de către Ministerul Sportului, Este foarte frustrant ca după toate aceste rezultate istorice pentru sportul românesc să se vrea să se şteargă. Comitetul Paralimpic stabileşte pentru fiecare în parte câte locuri au cei din staf, aşa nu înseamnă că ei nu sunt premiaţi. În 26 martie 2021, tatăl meu a fost internat la Miercurea Ciuc, alături de bunica mea, pentru Covid. Din păcate, bunica mea nu a supravieţuit. El nu nicio şansă să participe la Jocurile Paralimpice. În ceea ce cazul meu, nu am revenit în activitate, până când un sportiv nu are legitimaţie nu este considerat revenit în activitate. Când voi fi apt, mă voi legitima şi voi renunţa la renta viageră. Când am intrat în Cartea Recordurilor ca singurul ministru medaliat paralimpic nu fost conflict de interese, nu s-a sesizat nimeni?”, a precizat Eduard Novak, luni în plenul Camerei Deputaţilor.

Despre situaţia de la Federaţia Română de Hochei, Novak a spus: Suspendarea dreptului de vot chiar în ziua votului este suspectă şi trebuie lămurită. În urma sesizărilor numeroase, s-a decis suspendarea. pasiviatea organelor de conducere ale federaţiei a dus la această situaţie Ministerul a creat cadrul potrivit pentru a rezolva situaţia.

Novak a menţionat că se duce o campanie de denigrare a Sindicatului Naţional Sport şi Tineret împotriva sa.

„Aceste atacuri nu sunt nimic altceva decât o campanie de denigrare a SNST împotriva mea. Rolul sindicatului este să analizeze activitatea ministrului sau să reprezinte interesele salariaţilor? Este unealta unui grup care vrea să destabilizeze sportul şi acest minster. Obiectvul nostru este spriinirea sportului de performanţă, sportul trebuie să fie o prioritate naţională”.

Deputatul USR, Cristian Brian, a afirmat că Eduard Novak îşi bate joc de sportivi şi nu este un ministru, ci un şmecher.

„A introdus premierea pe grad de rudenie. De ce? Pentru că poate. Îşi bate joc de sportivi. Realizările domnului ministru sunt inexistente. România nu are un ministru, ci un şmecher, unul care intervine în alegerile federaţililor. V-aţi dat 75.000 de euro premiu când eraţi preşedinte al FR Ciclism,. Nu sunteţi ministru al Familiei, ci al Sportului, ar trebui să încuajaţi performanţa, nu şobolăneala. Ministrul intervnine doar când are chef sau politic. Are în spate o coaliţie cu majoritate de 70 la sută, ar fi putut face multe, dar se ocupă doar de găinării. Trebuie să păzim ministerul de un individ care a luat ministerul pe persoană fizică. Trebuie să plece. Aţi ridicat nivelul atât de sus încât şi colegii de alianţă, cei de la PSD, ar putea lua lecţii de la dumneavoastră”, a declarat Brian, de la tribuna plenului Camerei.