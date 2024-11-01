Oana Țoiu: Prioritatea principală a României este clară - sprijinirea integrării în Uniunea Europeană a statelor candidate

''În calitate de țară care exercită actuala Președinție a ICE, prioritatea principală a României este clară: sprijinirea integrării în Uniunea Europeană a statelor candidate. Ne propunem să ne asigurăm că ICE rămâne o punte solidă și utilă între statele membre UE și cele aspirante, prin consolidarea vocii regiunii noastre în cadrul instituțiilor europene și prin susținerea activă a intereselor și priorităților specifice ale acestui spațiu geografic'', a spus șefa diplomației române, potrivit unui comunicat MAE.

Ea a precizat că România se concentrează și pe consolidarea rezilienței societale, un element esențial în actualul context geopolitic.

''România prioritizează cooperarea regională pentru combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării, care vizează destabilizarea proceselor democratice în statele din regiunea noastră. Totodată, sub mandatul nostru, punem un accent deosebit pe conectivitatea economică și digitală, promovând proiecte care să reducă decalajele de dezvoltare și care să faciliteze integrarea tinerilor pe piața muncii la nivel regional, transformând astfel Europa Centrală și de Est într-un pol de inovație și stabilitate'', a declarat Oana Țoiu în intervenția sa.

Evenimentul aniversar de la Trieste a avut formatul unei conferințe publice, cu participarea reprezentanților statelor membre ICE la nivel guvernamental, parlamentar, local și din mediul de afaceri. Deschiderea a fost făcută de ministrul italian de externe, Antonio Tajani, care a subliniat angajamentul constant al Italiei în sprijinirea organizației.

În cadrul panelului ministerial dedicat agendei politice a ICE, intitulat 'Promovarea spiritului ICE: mai aproape în regiune, mai puternici în Europa', Oana Țoiu a fost principalul vorbitor.

Conferința s-a încheiat cu adoptarea unor concluzii comune care vizează definirea de noi direcții strategice și priorități pentru următorul deceniu de funcționare a ICE. Aceasta reafirmă rolul ICE ca platformă strategică de cooperare, sprijin pentru integrarea în UE a statelor candidate, catalizator al reformelor, consolidarea statului de drept, conectivității și dezvoltării durabile în regiune.

În marja evenimentului aniversar de la Trieste, ministrul român s-a întâlnit cu omologul său din Bosnia și Herțegovina, Elmedin Konakovic, ocazie cu care au abordat dinamica relațiilor bilaterale, în contextul împlinirii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Bosnia și Herțegovina.

Tot la Trieste, Oana Țoiu a participat la dezbaterile din cadrul Forumului dedicat Coridorului India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), organizat de Ministerul italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale, unde au fost prezenți reprezentanți ai statelor ICE și IMEC, ai mediului privat, ai centrelor de cercetare și ai instituțiilor financiare.

Oana Țoiu a punctat interesul României pentru avansarea proiectelor de conectivitate, temă care constituie și prioritate a mandatului de Președinție ICE. Ministrul a subliniat, totodată, potențialul României prin poziționarea sa strategică la Marea Neagră și rolul de hub al Portului Constanța.

România exercită președinția ICE pe parcursul anului 2026, reunind state membre UE și state candidate, având ca misiune principală susținerea parcursului european și a dezvoltării durabile în regiune.

Statele membre sunt: Bulgaria, Cehia, Croația, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina.