Țoiu, despre Visa Waiver: Nu există o diferență de opinii pe subiect; lucrăm în continuare pe palierul tehnic și politic

'Nu există o diferență de opinii pentru subiect. Așa cum am și declarat de prima dată: pentru Visa Waiver și includerea României în programul de viză există două componente: componenta tehnică și componenta politică. Pe componenta tehnică, România și-a îndeplinit indicatorii. În continuare lucrăm în relația bilaterală, inclusiv cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Cancelaria premierului, pentru a ne asigura, chiar dacă au fost deja îndepliniți acești indicatori, că îmbunătățim schimbul de informații, de exemplu, modalitatea de verificare a cetățeniei române a cetățenilor care, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, sunt, de exemplu, identificați ca cetățeni care au depășit perioada în care puteau să stea legal pe teritoriul SUA - și acesta este un element important în avansul tehnic pe această relație', a afirmat Țoiu, la o conferință de presă, întrebată în legătură cu poziția ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru.

Ea a mai spus că evaluarea politică este o componentă foarte importantă în acest proces.

'În ceea ce privește evaluarea politică, care este o componentă foarte importantă, sunt mai multe elemente și le reiau. Pe de o parte, felul în care, la momentul respectiv, s-a schimbat paradigma administrației președintelui Trump față de felul în care se uită la securitatea la granițe și la migrație și la momentul respectiv foarte apropiat de decizia comunicată de Statele Unite ale Americii, de suspendare temporară a procesului de aderarea României la Visa Waiver, declarațiile de la acea vreme, asumate de oficiali americani care au criticat în spațiul public, pe platformele mai multor conferințe internaționale, cel mai la îndemână de menționat este declarația lui J. D. Vance de la conferința din iunie. La acel moment au cerut mai multe explicații față de decizia României pentru anularea alegerilor', a explicat Oana Țoiu.

Ministrul de externe a spus că acum România se află în altă situație.

'Suntem în alt moment. E un lucru pe care l-am mai spus, pe care, iată, îl confirmă și ambasadorul nostru în Statele Unite ale Americii și anume, între timp, de la acel moment, până astăzi, s-au întâmplat câteva lucruri. Pe de o parte, echipele noastre de diplomați la fiecare nivel s-au asigurat că asigură în relație cu țările respective și cu echipele de diplomați, informațiile care sunt necesare pentru a clarifica decizia României. Avem două declarații, între timp, una la nivelul Uniunii Europene și una la nivelul NATO care spun foarte clar că România a fost ținta unor atacuri hibride și au unor ingerințe și acest lucru este un element foarte important, inclusiv în relația noastră bilaterală cu Statele Unite ale Americii', a adăugat Oana Țoiu.

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat, marți, că autoritățile de la București lucrează cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita reintrarea țării noastre în Programul Visa Waiver, menționând că s-au făcut pași importanți, însă nu există nicio garanție că acest lucru se va întâmpla curând.

Potrivit acestuia, niciun oficial american nu a asociat anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 cu excluderea României din Programul Visa Waiver.

'Există evaluări și percepții care pot conduce la această idee, dar niciun oficial american, nici în discuțiile pe care le-am avut în spatele ușilor închise, dar și în spațiul public, nu a asociat cele două evenimente - anularea alegerilor din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Programul Visa Waiver', a adăugat ambasadorul României în Statele Unite.

Andrei Muraru a precizat că, în afară de comunicatul emis de Departamentul pentru Securitate Internă, nu există alte explicații din partea americană

În 2 mai, administrația președintelui american Donald Trump a anunțat că retrage România din Programul Visa Waiver care permite călătoriile fără viză în Statele Unite.