Olguţa Vasilescu: Kovesi se plânge ca e abuzată de “statul de drept”!

"Am trăit s-o văd şi pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plânge ca e abuzată de “statul de drept”! Când? Exact când îşi făcea campanie sa devină procuror şef european... Pe bune? Sa le spună asta celor care au fost acuzaţi fix in campanie electorală! Pai sa aibă încredere in Justiţie, zic! Ca parca aşa era şlagărul “penalilor”... Şi, ca să lucram cu materialul clientului, “nişte penaaaaali, vor sa conducă ţara!” Bine, in speţa de fata, chiar Europa! Sau “in politica nu exista prezumţia de nevinovăţie (ea fiind susţinută politic de grupul PPE), iar persoanele asupra cărora planează suspiciuni rezonabile trebuie sa facă un pas lateral”. Am citat corect, nu? P.S. Şi pe mine m-ai chemat tot ca “suspect”. Noroc ca, de la cazul meu, s-au mai schimbat metodele!", a scris Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook.

Reacţia fostului ministru al Muncii vine după ce fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunţat miercuri seară că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

"S-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în calitate de suspect pentru infracţiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidenţă faptul că iniţial am fost anunţată de procedura din Parlamentul European, am înţeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni şi a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din ţară. La nici câteva câteva ore după ce am depus această cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din ţară pentru această audiere am primit acaestă citaţie", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa FM.

Fostul procuror şef DNA a precizat că bănuieşte că este vorba de dosarul în care este acuzată de omul de afaceri Sebastian Ghiţă că ar fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în ţară.

