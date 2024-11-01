Parlamentarii AUR au depus la CCR contestația pe bugetul pe 2026
Parlamentarii AUR au depus, luni, la Curtea Constituțională a României, contestația pe proiectul legii bugetului de stat pentru 2026, a anunțat deputatul Ștefăniță Avrămescu.
'Astăzi, împreună cu colegii mei, am depus această contestație la CCR. Printre motivele care stau la baza contestării bugetului pentru 2026 se numără modalitatea în care a fost dezbătut - pe repede înaintCCRe, fără o dezbatere reală cu privire la toate prevederile acestuia. Dar, în același timp, vorbim și de fundamentarea nerealistă a bugetului, pentru că, așa cum au scos în evidență specialiștii noștri, avem un buget construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă absolut deloc situația economică reală', a declarat deputatul AUR, într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.
Potrivit acestuia, un punct central al contestației pe care AUR a depus-o la CCR se referă la 'încălcarea' drepturilor sociale, 'în special prin refuzul coaliției de guvernare de a aplica legea cu privire la indexarea pensiilor în conformitate cu legea pensiilor'.
'Este o decizie care afectează milioane de români, este o decizie care îi afectează pe pensionari într-o perioadă economică destul de dificilă. Sperăm ca judecătorii CCR să decidă de această dată în interesul românilor, nu în interese politice', a transmis parlamentarul AUR.
Conform unui comunicat de presă, AUR a depus două sesizări de neconstituționalitate vizând atât legea bugetului de stat, cât și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a parlamentului din 20 martie. 'Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare', se susține în comunicatul AUR.
