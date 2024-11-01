Parlamentarii AUR au depus la CCR contestația pe bugetul pe 2026

'Astăzi, împreună cu colegii mei, am depus această contestație la CCR. Printre motivele care stau la baza contestării bugetului pentru 2026 se numără modalitatea în care a fost dezbătut - pe repede înaintCCRe, fără o dezbatere reală cu privire la toate prevederile acestuia. Dar, în același timp, vorbim și de fundamentarea nerealistă a bugetului, pentru că, așa cum au scos în evidență specialiștii noștri, avem un buget construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă absolut deloc situația economică reală', a declarat deputatul AUR, într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, un punct central al contestației pe care AUR a depus-o la CCR se referă la 'încălcarea' drepturilor sociale, 'în special prin refuzul coaliției de guvernare de a aplica legea cu privire la indexarea pensiilor în conformitate cu legea pensiilor'.

'Este o decizie care afectează milioane de români, este o decizie care îi afectează pe pensionari într-o perioadă economică destul de dificilă. Sperăm ca judecătorii CCR să decidă de această dată în interesul românilor, nu în interese politice', a transmis parlamentarul AUR.

Conform unui comunicat de presă, AUR a depus două sesizări de neconstituționalitate vizând atât legea bugetului de stat, cât și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a parlamentului din 20 martie. 'Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare', se susține în comunicatul AUR.