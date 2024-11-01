Homepage » Actual

Parlamentarii AUR au depus la CCR contestația pe bugetul pe 2026

| 23 mar, 18:26

 

Parlamentarii AUR au depus, luni, la Curtea Constituțională a României, contestația pe proiectul legii bugetului de stat pentru 2026, a anunțat deputatul Ștefăniță Avrămescu.

 

 

'Astăzi, împreună cu colegii mei, am depus această contestație la CCR. Printre motivele care stau la baza contestării bugetului pentru 2026 se numără modalitatea în care a fost dezbătut - pe repede înaintCCRe, fără o dezbatere reală cu privire la toate prevederile acestuia. Dar, în același timp, vorbim și de fundamentarea nerealistă a bugetului, pentru că, așa cum au scos în evidență specialiștii noștri, avem un buget construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă absolut deloc situația economică reală', a declarat deputatul AUR, într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.
Potrivit acestuia, un punct central al contestației pe care AUR a depus-o la CCR se referă la 'încălcarea' drepturilor sociale, 'în special prin refuzul coaliției de guvernare de a aplica legea cu privire la indexarea pensiilor în conformitate cu legea pensiilor'.
'Este o decizie care afectează milioane de români, este o decizie care îi afectează pe pensionari într-o perioadă economică destul de dificilă. Sperăm ca judecătorii CCR să decidă de această dată în interesul românilor, nu în interese politice', a transmis parlamentarul AUR.
Conform unui comunicat de presă, AUR a depus două sesizări de neconstituționalitate vizând atât legea bugetului de stat, cât și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a parlamentului din 20 martie. 'Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare', se susține în comunicatul AUR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

carburanti

Guvernul va declara situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere. Se adoptă măsuri pentru 6 luni

23 mar, 18:39
Citeşte mai departe
usr

USR anunţă că a depus un pachet de legi pentru dezoligarhizarea Justiţiei şi întărirea luptei împotriva corupţiei

23 mar, 18:41
Citeşte mai departe
Pauliuc

Pauliuc (PNL): Reformele începute trebuie duse până la capăt; o ieșire de la guvernare - un gest de maximă iresponsabilitate

23 mar, 18:36
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Mario Fresh rupe tăcerea! Ce se întâmplă între el și Alexia Eram după despărțire

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
dan
Nicușor Dan: Nu cred că se poate vorbi de influențe la nivelul CCR; judecătorii trăiesc în mijlocul societății
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Reguli noi pentru gărzile efectuate în spitale: Senatul a instituit un mod de calcul pentru vechimea în muncă
h
Șeful ANRE avertizează că o criză energetică durează 3–5 ani: 'Trebuie să rămânem în continuare cu ochii pe minge' / Ce urmează pentru români
h
STRATEGIA PUTERII INVIZIBILE — NOUA ARMĂ A RĂZBOIULUI INFORMAȚIONAL
economica.net
feminis.ro
h
Mario Fresh rupe tăcerea! Ce se întâmplă între el și Alexia Eram după despărțire
h
Afișe misterioase relansează speculațiile despre o serie de concerte ale cântăreței Celine Dion la Paris
h
Jorginho a criticat-o pe cântăreaţa Chappell Roan pentru comportamentul la adresa fetiţei fotbalistului
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ