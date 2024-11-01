Pauliuc (PNL): Reformele începute trebuie duse până la capăt; o ieșire de la guvernare - un gest de maximă iresponsabilitate

| 23 mar, 18:36

 

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc spune că o ieșire de la guvernare a liberalilor ar fi nu doar o greșeală politică, ci un gest de ''maximă iresponsabilitate'', iar reformele începute trebuie duse până la capăt.

 

 

 

''Observ multă nervozitate în spațiul politic și energii ascunse se consumă pentru a trage de buget într-o parte sau în alta. E ca și cum am avea un material pentru un costum mărimea S, care nu ajunge pentru unul mărimea M. Iar unii vor ca acest costum să aibă mânecile mai lungi, dar atunci rămân pantalonii mai scurți. Sau invers. De aceea, fac un apel la calm, la luciditate și la responsabilitate. Sper să avem un buget responsabil, construit cu mintea limpede, nu sub presiunea nervilor de moment sau a calculelor politice de etapă'', a transmis Pauliuc, pe Facebook.
Ea a făcut referire și la discuțiile din ultima perioadă din spațiul public privind o eventuală ieșire de la guvernare a PNL sau demisia premierului Ilie Bolojan.
''În același context, am văzut că se discută în spațiul public ba despre demisia premierului Ilie Bolojan, ba despre ieșirea PNL de la guvernare. Vreau să spun foarte clar: în PNL nu am discutat despre așa ceva și nu văd nicio rațiune pentru care partidul ar abdica de la ceea ce a promis românilor - stabilitate și reforme. Reformele începute trebuie duse până la capăt, iar într-un context regional și internațional complicat, cu presiuni economice și energetice reale, nu ne putem permite luxul instabilității politice. O ieșire de la guvernare ar fi nu doar o greșeală politică, ci un gest de maximă iresponsabilitate'', a susținut liberala.
Potrivit acesteia, PNL și-a asumat un an de decizii grele - austeritate, reforme fiscale, gestionarea deficitului, măsuri dificile, dar necesare.
''Nu poți cere oamenilor să suporte costurile unor reforme și apoi să pleci exact înainte ca aceste eforturi să înceapă să producă rezultate. Ar însemna fie ca altcineva să culeagă roadele unor decizii grele asumate de noi, fie ca toate costurile să ne fie imputate fără să mai avem șansa de a duce lucrurile până la capăt. Ca să nu mai vorbim despre riscul ca reformele începute să fie compromise. În plus, o eventuală ieșire a PNL de la guvernare ar redesena complet raporturile de forță din opoziție și ar deschide o competiție directă pe același electorat de dreapta, cu riscul fragmentării și al canibalizării voturilor. Nu în ultimul rând, nimeni nu poate trata cu ușurință perspectiva ca, printr-o decizie pripită, să deschidă drumul unei formule de guvernare toxice pentru România, în care AUR să acceadă în Executiv. Apelul meu este simplu: să lăsăm impulsurile de moment deoparte, să judecăm cu răspundere și să facem ceea ce este corect pentru România. În astfel de momente, nu contează cine câștigă o dispută politică. Tot ce contează e cine are maturitatea să pună țara pe primul loc'', este mesajul parlamentarei liberale.

 

