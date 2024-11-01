Peiu: AUR nu votează ajutorul 'one-off' pentru pensionari

El a infirmat informația potrivit căreia parlamentarii AUR vor boicota dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2026 în Comisiile de buget-finanțe și în plenul reunit al celor două Camere.

'Nu știu ce face PSD. Habar n-am. Noi avem 8 membri în Comisiile reunite de buget-finanțe din 51 de membri în total. Ce putem noi să facem? Noi am fost prezenți în sală și nu am participat la vot. Am ales opțiunea 'prezent, nu votez', opțiune pentru acel amendament. La votul din plen avem aceeași opțiune - 'prezent, nu votez', pentru un amendament care lasă la latitudinea Guvernului libertatea de a alege câți bani să dea și cui să dea. Cine vrea să discute și să propună un amendament bazat pe o regulă clară, valabilă tot timpul, cum este legea pensiilor, de exemplu, are susținerea noastră. (...) Sunt jocuri politice pe care le fac ei în coaliție. Noi, repet, nu suntem alături de niciunul dintre partidele din coaliție, nu vom face niciun guvern cu niciunul dintre partide aflate în coaliție până la alegeri. Deci, și unii, și alții mint', a afirmat Peiu.

Întrebat de ce amendamentul a fost votat de AUR în Comisiile reunite de muncă și nu a mai fost votat în Comisiile de buget-finanțe, Peiu a răspuns: 'Nu putem accepta ideea ca, în Parlamentul unui stat democratic, un ajutor să se dea discreționar la mila Guvernului, într-un fel sau altul. Nu acceptăm ideea de a se încălca principiul legiferării, care să fie valabil pentru toți anii. Dacă Guvernul nu are la dispoziție nu știu ce sumă, să indexeze suma pe care o are la dispoziție. Nu putem accepta ideea unui ajutor denumit 'one-off''.

El a explicat că amendamentele PSD privind ajutoarele pentru pensionarii din MAI și MApN cu pensii mai mici de 3.000 de lei au fost votate, marți, în Comisiile de buget-finanțe, pentru că AUR are un proiect mai vechi de a repara o nedreptate care este specifică legilor pensiilor militare, unde nu s-a făcut recalcularea valabilă pentru toate pensiile, ca în cazul pensiilor contributive.

'În cazul pensiilor contributive nu mai putem vorbi de reguli valabile doar pentru unii sau doar într-un anumit an. În cazul pensiilor militare încă suntem sub imperiul mai multor legi, care au creat discriminări foarte mari și care pot să fie corectate până la corecția definitivă prin aceste modalități. Ajutorul este justificat de faptul că până acum statul român nu a îndreptat nedreptatea privind pensiile militarilor. Adică, cei care au ieșit cu o lege mai veche la pensie au pensie mai mare, cei care au ieșit mai târziu au o pensie mai mică. Și invers, că sunt multe categorii', a detaliat Peiu.

Referindu-se la o presupusă susținere de către PSD a amendamentelor AUR de reîntregire a burselor și sporurilor de doctorat și suplimentarea programului 'Masă sănătoasă', Peiu a precizat că 'doar' AUR a înțeles că ar fi fost o înțelegere.

'Discuția pe care am avut-o cu PSD, bazată pe cele trei amendamente ale noastre, avea în vedere amendamentul PSD referitor la scutirea de CASS pentru anumite categorii, care se suprapunea peste amendamentul nostru legat de scutirea de CASS, pentru cam aceleași categorii de persoane. Și atunci am zis: noi nu avem orgoliul ăsta, dacă voi vreți să vă împăunați cu faptul că s-a votat amendamentul vostru de scutire pe CASS pentru mame, văduve, veterani de război și deținuți politici, noi îl putem vota, dar înțelegeți, în schimb, că la fel de important pentru noi este și tânăra generație (...). Numai noi am înțeles că este e o înțelegere, dânșii ne-au păcălit în sensul că noi aveam o înțelegere cu cei care erau în Comisia de buget-finanțe, dar ei aveau un stăpân care le-a dat peste mână la un moment dat', a adăugat acesta.

Peiu a precizat că nu a fost 'niciodată' nicio discuție pe ajutorul 'one-off' și că, în plen, AUR va proceda la fel ca în Comisiile reunite de buget-finanțe - 'prezent, nu votez'.

'Nu pot să accept principiul să votez, chiar în calitate de parlamentar de opoziție, o lege care dă dreptul Guvernului să dea câți bani vrea, cui vrea. (...) Nu a vorbit nimeni cu domnul Zamfir, doar i-am spus că și-a pus piciorul în ghips ca Victor Stănculescu. (...) Am vorbit cu colegii noștri din comisiile astea reunite, care se pare că nu aveau acceptul lui Grindeanu pentru niciun fel de discuție. Noi nu avem discuții cu PSD, altele decât așa, ne întâlnim pe hol și vorbim de fotbal sau de vreme. Eu nu am participat la astfel de discuții. Ieri ne-au spus colegii noștri că li se pare rezonabil (ca PSD - n.r.) să susțină amendamentele noastre legate de burse și de sporul de doctorat și noi să renunțăm, în schimb, la paternitatea ideii de scutire de CASS pentru mame, veterani de război și foști deținuți politici. (...) Astăzi, noi am spus 'prezent, nu votez' pe un alt subiect', a mai spus Peiu.

Amendamentul PSD care a stârnit discuții în Comisiile reunite de buget-finanțe se referă la alocarea sumei de 1,1 miliarde lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii. PSD a propus alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru acest minister, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei.

Parlamentarii din Comisiile reunite de buget-finanțe au reluat votul pentru amendamentul depus de PSD la bugetul Ministerului Muncii, precum și pentru bugetul ministerului, după o întrerupere de aproximativ trei ore a ședinței, rezultatul fiind, însă, similar celui anterior, respectiv respingerea amendamentului.