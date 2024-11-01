Peiu: Coaliția și-a trădat propriul popor prin refuzul de scuti mamele de contribuția de asigurări de sănătate

'Coaliția de guvernare și-a trădat din nou propriul popor. Poporul care le plătește salariile tuturor acestor șefi și șefuleți. Cum i-a trădat? Simplu: a renunțat să mai susțină scutirea de contribuție de asigurări de sănătate pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copiilor, pentru veterani și văduve de război, pentru foști deținuți politici, pentru magistrații dați afară din sistem după 1945. (...) Au renunțat la aceste susțineri care oricum erau mici, oricum nu depășeau 700 de milioane de lei. Ceea ce înseamnă jumătate din pachetul social cu care s-a tot lăudat PSD că ar fi cumpărat bunăvoința pensionarilor. Oameni buni, acești guvernanți vor distruge România pe termen lung. Mamele care-și cresc copiii sunt o fericire pentru orice națiune. Orice națiune are mijloace să încurajeze această creștere a copilului de către mamă, nu să-l ducă și să-l lase undeva, la o creșă', a declarat Peiu, potrivit unui comunicat al AUR transmis joi AGERPRES.

Peiu a precizat că AUR va continua să susțină proiectul de lege privind scutirea de CASS pentru anumite categorii sociale.

'Vom vota pentru și ne vom bate pentru scutirea de CASS, de contribuția de asigurări de sănătate pentru mame, pentru veterani și văduve de război și pentru foști deținuți politici. Nimic nu ne va opri să dăm românilor ceea ce le-am promis: rezolvarea acestei probleme, întoarcerea umilinței pe care Bolojan și apărătorii săi din PSD, PNL, USR și UDMR au produs-o acestui popor', a adăugat liderul senatorilor AUR.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că amendamentul de la buget referitor la eliminarea CASS pentru anumite categorii, printre care mame și veterani de război, va fi retras din proiectul de buget și va fi promovat ca proiect de lege în Parlament.