Homepage » Actual

Pîslaru: România are astăzi un buget așezat corect și orientat spre investiții

| 20 mar, 17:44

România are un buget așezat corect și orientat spre investiții, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va continua să depunem tot efortul pentru a continua accelerarea atragerii fondurilor europene în România, a transmis, vineri, ministrul Dragoș Pîslaru.

 

'Bugetul României a fost adoptat de Parlament. În sfârșit! După ani de risipă și degringoladă bugetară, România are astăzi un buget așezat corect și orientat spre investiții. Avem acum o bază solidă pentru a consolida finanțele țării, în același timp asigurându-ne că banul public va fi folosit pentru binele oamenilor, nu pentru interesele private ale unora. Felicitări prim-ministrului Ilie Bolojan, ministrului Finanțelor Alexandru Nazare și echipelor implicate în acest efort! În ceea ce privește ministerul pe care îl conduc, vom continua să depunem tot efortul pentru a continua accelerarea atragerii fondurilor europene în România, așa cum am făcut din prima zi de mandat. Cu un cadru fiscal responsabil și cu miliardele de euro care vor intra în economia României în lunile următoare, putem în sfârșit să fim optimiști că țara noastră se îndreaptă în direcția bună', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.
Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat, vineri, de plenul reunit al Parlamentului.
S-au înregistrat 319 voturi 'pentru', 104 'împotrivă' și o abținere.
Parlamentarii au dezbătut articolele și anexele proiectului în noaptea de joi spre vineri până la ora 3:00 dimineața, reluând dezbaterile vineri de la ora 10:00.

 

Tag-uri:
loading...
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

b365.ro
stiripesurse.ro
h
"Inamicul a fost învins" - Mesajul sfidător al liderului suprem al Iranului, transmis cu ocazia Anului Nou persan / Reacția ayatollahului la atacurile din Turcia şi Oman
h
Situație halucinantă, descoperită la Guvern: România a ajuns să plătească dobânzi pentru un mare proiect, care este blocat
h
VIDEO Manelistul Dani Mocanu, adus în cătușe în România: Va fi dus direct la pușcărie
economica.net
feminis.ro
h
Chuck Norris, simbol al filmelor de acţiune şi vedeta serialului „Walker, Texas Ranger”, a murit
h
Parfumurile Lattafa: fenomenul din lumea parfumurilor
h
Betty Salam, primele declarații după ce s-a zvonit că a renunțat la tutela copilului: „Nu permit nimănui să-mi pună etichete”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ