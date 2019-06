Plahotniuc a anunțat că demisionează din funcția de președinte al PD

„Partidele pro europene din Parlament spun că au refuzat dialogul cu Partidul Democrat din cauza că au o problemă cu mine, eu fiind președintele partidului. Vreau să îndepărtez acest obstacol pentru viitor și vin cu o decizie prin care să fie clar că Partidul Democrat nu este dependent de un singur om, nu este dependent de mine.

Mi-am depus astăzi mandatul de președinte al partidului și le-am propus colegilor să organizeze cât mai curând congresul partidului pentru a alege o nouă conducere și a aproba un nou program politic. De asemenea, pentru a opri speculațiile posibile, declar că am decis să nu mai candidez la acest congres pentru vreo funcție în partid”, a declarat Vlad Plahotniuc, într-un mesaj plasat pe Facebook.

El spune că a luat această decizie și pentru că Partidul Democrat are nevoie de un nou proiect politic în opoziție, un proiect care să fie elaborat după noile realități, de o nouă echipă de conducere. „Partidul Democrat este ținut acum sub o presiune uriașă, din cauza că unii și-au greșit ținta. Vor să se lupte cu mine, dar o fac cu partidul, ceea ce consider că nu este bine atât pentru PDM, cât și pentru partidele pro europene din actuala alianță”, a afirmat reprezentantul PD.

Vlad Plahotniuc a menționat că își păstrează mandatul de deputat, afirmând că „acest mandat vizează în primul rând respectarea votului pe care l-au dat oamenii, fiind mandatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi în Moldova, la alegerile din februarie”. „Nu doresc acest mandat pentru imunitate sau pentru altceva, este însă mandatul dat de oameni și orice decizie pe această temă urmează să fie luată de mine împreună cu ei, este mandatul care aparține cetățenilor din Nisporeni, nu mie sau altcuiva”, a adăugat Plahotniuc.

Menționăm că Vlad Plahotniuc a devenit președinte al PDM la sfârșitul anului 2016.

