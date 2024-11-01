PNL cere PSD și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv al lui Adrian Câciu

| 17 mar, 19:33

Partidul Național Liberal cere PSD și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv repetat al deputatului social-democrat Adrian Câciu și anunță că sesizează Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

 

În timpul dezbaterilor din comisii asupra proiectului de buget, Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la șefa Comisiei senatoriale de buget-finanțe, Gabriela Horga: ''Vreau un răspuns!'', a spus Adrian Câciu, în timp ce Gabriela Horga i-a replicat: ''Nu mai țipați și nu mai jigniți colegii, opriți-vă!''.
''Partidul Național Liberal cere PSD și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD, Adrian Câciu. Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de buget-finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga. De altfel, PNL va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării'', a transmis PNL într-un comunicat.
Totodată, PNL solicită PSD să se delimiteze ''ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă''.
''Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic. Reamintim că nu este primul incident de acest tip. După ce a urlat la ministra de Externe, ulterior, pe 11 martie, același deputat a avut ieșiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta 'nu înțelege ce înseamnă să fii român' și că 'nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon'. PSD a condamnat atunci incidentul și a anunțat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut'', au mai transmis liberalii.
De asemenea, PNL solicită conducerii Camerei Deputaților să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, iar ''PSD să dea dovadă că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale'', se mai arată în comunicat.

 

Ştirile orei

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete spune că actuala coaliție de guvernare este în pre-anestezie

17 mar, 19:31
Citeşte mai departe
dan

Nicușor Dan: Închiderea strâmtorii Ormuz creează dificultăți majore pentru statele importatoare de petrol și combustibili

16 mar, 20:23
Citeşte mai departe
Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete: S-a primit avizul pentru bugetul pe anul 2026, este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025

16 mar, 20:31
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Nicole Kidman spune că pregătirea ei pentru gala premiilor Oscar începe cu o vizită la biserică

Citeşte mai departe
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Piedone intervine în războiul din interiorul PNL, care pune pe butuci transportul din Capitală: 'Conducerea nu mai ascultă de actualele directive'
h
Traian Băsescu respinge scenariile alarmiste din Orientul Mijlociu: 'Nu cred că Europa poate intra într-o criză gravă'. De unde își poate lua energia fără Rusia
h
VIDEO Victor Ponta anunță că o va da în judecată pe Oana Țoiu: 'Am pregătit deja dosarul'
economica.net
feminis.ro
h
Nicole Kidman spune că pregătirea ei pentru gala premiilor Oscar începe cu o vizită la biserică
h
Actorul american Sean Penn, laureat al premiului Oscar, s-a întâlnit cu președintele Zelenski la Kiev
h
Regizoarea Natalie Musteaţă, premiată cu Oscar, vine în România la American Independent Film Festival
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ