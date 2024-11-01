PNL cere PSD și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv al lui Adrian Câciu

În timpul dezbaterilor din comisii asupra proiectului de buget, Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la șefa Comisiei senatoriale de buget-finanțe, Gabriela Horga: ''Vreau un răspuns!'', a spus Adrian Câciu, în timp ce Gabriela Horga i-a replicat: ''Nu mai țipați și nu mai jigniți colegii, opriți-vă!''.

''Partidul Național Liberal cere PSD și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD, Adrian Câciu. Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de buget-finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga. De altfel, PNL va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării'', a transmis PNL într-un comunicat.

Totodată, PNL solicită PSD să se delimiteze ''ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă''.

''Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic. Reamintim că nu este primul incident de acest tip. După ce a urlat la ministra de Externe, ulterior, pe 11 martie, același deputat a avut ieșiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta 'nu înțelege ce înseamnă să fii român' și că 'nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon'. PSD a condamnat atunci incidentul și a anunțat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut'', au mai transmis liberalii.

De asemenea, PNL solicită conducerii Camerei Deputaților să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, iar ''PSD să dea dovadă că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale'', se mai arată în comunicat.