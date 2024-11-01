PNL solicită PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe legea bugetului

'PNL cheamă PSD la comportament politic rațional: România nu-și poate permite un joc politic cu bugetul național. Partidul Național Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliție din PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe legea bugetului de stat pe 2026 și să acționeze în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă. Înțelegem că există, în orice coaliție, divergențe de opinie și priorități diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituțional agreat, nu prin amenințări cu blocarea mecanismului bugetar al statului', se arată într-un comunicat al liberalilor.

PNL a transmis că 'și-a asumat reforma fiscală și responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că știe ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism', menționând că 'miza nu este una politică, ci sunt românii'.

'Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcțional, cu consecințe concrete și imediate: primăriile și consiliile județene nu pot planifica și demara niciun proiect. Administrațiile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, nu știu ce resurse au, nu pot lansa licitații, nu pot plăti furnizori, nu pot investi în infrastructura de care comunitățile lor au nevoie. Investițiile publice se opresc. Mii de șantiere, de la drumuri județene la școli și spitale, riscă să fie înghețate din cauza incertitudinii bugetare. Accesul la fondurile europene este condiționat de existența unui buget național aprobat. România are angajamente stricte în cadrul PNRR. Orice întârziere ne costă nu doar bani, ne costă credibilitate în fața Comisiei Europene și a partenerilor noștri din Uniunea Europeană', susține PNL.

Potrivit liberalilor, România nu poate fi indiferentă la contextul internațional.

'Conflictul din Iran a generat o nouă undă de șoc pe piețele energetice europene. Prețurile la gaze naturale și carburanți sunt în creștere, inflația rămâne o presiune reală pentru gospodăriile românești, iar instituțiile financiare internaționale urmăresc cu atenție capacitatea României de a-și respecta angajamentele fiscale asumate. Agențiile de rating și Comisia Europeană nu judecă intențiile politice, judecă faptele. Un parlament care blochează votul pe buget în acest context transmite un semnal extrem de grav despre stabilitatea și predictibilitatea statului român', mai menționează sursa citată.

PNL a negociat cu bună-credință, mai transmit liberalii.

'Am construit împreună un buget care, în condiții extrem de dificile, menține deficitul sub control și protejează serviciile esențiale. Creșterile de cheltuieli propuse prin amendamentele PSD ar fi dus la depășirea țintei de deficit agreate, un prag periculos pe care România nu și-l poate permite să-l treacă. Facem un apel ferm și responsabil: votați bugetul! Nu de dragul coaliției, nu de dragul unui partid, ci pentru românii care au dreptul la un stat care funcționează. România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de stabilitate, nu de gesturi politice extreme', mai arată PNL.

Parlamentarii din Comisiile reunite de buget-finanțe au respins, miercuri, amendamentul depus de PSD la bugetul Ministerului Muncii. Decizia a fost luată după mai multe minute de discuții aprinse și după o întrerupere de aproximativ trei ore a ședinței, în contextul contestării votului inițial.

Amendamentul PSD propunea alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei.

După respingerea amendamentului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat că PSD nu va vota bugetul Ministerului Finanțelor dacă nu se găsesc 1,1 miliarde pentru pachetele 'one-off'.

Președintele Comisiei de buget a Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Huțucă, a avertizat că respingerea bugetului Ministerului Finanțelor ar duce la închiderea ședinței, pentru că bugetul de stat nu mai poate fi discutat.

După mai multe discuții pe această temă, ședința Comisiilor de buget a fost suspendată pentru o perioadă de timp pentru găsirea unei soluții.