Primarul interimar îi îndeamnă pe bucureșteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele inundabile

| 07 oct, 17:50

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îi îndeamnă pe bucureșteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile, în contextul codului roșu de ploi torențiale.

 

'Îi rog ca pe perioada codului roșu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a orașului, să evite zonele care știu că sunt inundabile. Viața lor și viața noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime', a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PMB.
El a menționat că s-a decis suspendarea activității în unitățile școlare bucureștene. Totodată, Primăria Capitalei ține legătura cu Apa Nova și cu STB, pentru măsuri menite să prevină acumulările de apă și să asigure un transport eficient.
'Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează orașul, că nu se creează acea vâlvă în a merge și a lua copilul de la școală și a-l duce acasă. Am avut dezbateri lungi. Suntem pe telefoane de azi dimineață și în contact continuu cu Apa Nova. (...) Suntem în discuții permanente cu STB și cu toți operatorii, tocmai pentru a ne asigura că avem un transport public eficient, care să nu se blocheze pe parcursul codului roșu de inundații', a afirmat primarul.
Bujduveanu a mai precizat că șantierele au fost puse în siguranță și a dat asigurări că afișajul stradal autorizat respectă condițiile necesare.
Primarul interimar a menționat că, potrivit monitorizării prin satelit, în partea estică a țării ciclonul pare să fi 'ocolit puțin față de traiectoria' principală.
'Dacă avem noroc, ne ocolește și pe noi, pe partea de București-Ilfov', a spus el.
Inspectorul-șef al ISUBIF, Alexandru Precup, a declarat că au fost luate măsuri pentru informarea populației și pentru pregătirea tehnicii de intervenție.
Un număr de 60 de autospeciale și 50 de motopompe sunt pregătite pentru eventuale intervenții, a menționat el.
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a subliniat că, în acest moment, la nivelul Direcției de Mediu, nu există avize pentru defrișare privind arbori care ar putea reprezenta un pericol.
'Echipele DGASMB vor fi pe stradă pe toată perioada pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu va rămâne pe stradă', a adăugat el.

 

