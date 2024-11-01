Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la pompă

În opinia sa, sunt necesare demersuri pentru a atenua creșterea prețurilor, dar măsurile pe care urmează să le ia guvernul 'nu sunt corecte'. Plafonarea adaosului comercial va avea un impact marginal, a explicat deputata, marți, pe Facebook.

'În loc să intervină pe zona de acciză și TVA, de unde câștigă deja mult mai mult decât estima, guvernul intervine tot în piață. Plafonarea marjei nu va rezolva mare lucru pentru că nu au existat semnale că aici ar fi problema majoră. Prețurile cresc la nivel internațional, iar noi depindem de importuri. Deci impactul în coborârea prețurilor va fi marginal și cel mai probabil de scurtă durată dacă evoluțiile externe continuă pe trendurile actuale. În schimb, plafonarea adaosurilor poate să conducă la penurie și cozi la pompă', a transmis Cristina Prună.

Potrivit acesteia, România nu poate plafona marja la importurile de carburanți, iar agenții economici mici vor fi cei care vor suferi, deoarece 'nu va mai renta' să vândă la pompă.

'După ce că luăm măsuri târzii față de alții, nici măcar nu învățăm din ce vedem la ei și să luăm măsurile bune. Soluția corectă pentru atenuarea creșterii prețurilor era simplă: statul să reducă din partea lui mare din prețul de la pompă (peste 55%), adică accizele și TVA-ul, care au tot crescut și au împins prețurile în sus încă dinainte de războiul din Orientul Mijlociu. Nu mai ține argumentul că ar scădea veniturile la buget, pentru că estimările au fost făcute când prețurile erau mult mai mici', a completat Prună.

Ea a subliniat că trebuiau luate măsuri 'din timp' pentru a încuraja rafinarea la noi în țară.

'Rafinării avem, dar nu sunt în producție și asta sigur că accelerează nevoia de importuri și astfel amplifică problemele de pe piață. Din păcate, unii nu vor să înțeleagă regulile economiei și ale pieței', a susținut parlamentara USR.

Guvernul va adopta, marți, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Potrivit unui comunicat al guvernului, decizia a fost luată, luni, în grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

'În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize. Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză. Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică', se explica în comunicat.