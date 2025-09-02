Raluca Turcan propune reforma legislației privind jocurile de noroc, în scopul protejării copiilor și adolescenților

'Tema de astăzi, reforma legislației privind jocurile de noroc, este un subiect care ține de responsabilitatea noastră comună ca părinți, educatori, decidenți politici și membri ai societății. Cercetarea realizată de Salvați Copiii subliniază niște cifre extraordinar de alarmante: 14% dintre copii recunosc că au participat direct, ilegal, la jocuri de noroc pe bani iar aproape 40% spun că au prieteni implicați. Mai mult, 7 din 10 copii văd reclame stradale la pariuri și săli de joc de noroc în drum spre școală sau la locurile de joacă iar unul din zece urmărește online influenceri care promovează astfel de activități. (...) Cred că este momentul să luăm decizii mai bune și mai ferme. În Parlament există deja mai multe inițiative legislative, dar, din diverse motive, orgolii politice sau interese manifestate prin oamenii politici, aceste inițiative legislative sunt blocate și zac prin sertarele din comisiile de specialitate. Cred că nu ne mai permitem amânări și dacă în urma acestei dezbateri vom reuși să extragem acele elementele care unesc toate partidele politice, stând cu toții la aceeași masă, putem obține o legislație mai bună mai repede, în câteva săptămâni sau luni', a spus Turcan la o dezbatere pe care a organizat-o împreună cu Organizația Salvați Copiii pe tema reformei legislației privind jocurile de noroc, în scopul protejării copiilor și adolescenților.

Ea a propus constituirea unui grup de lucru cu toate partidele, care să se așeze la aceeași masă pentru a găsi în cel mai scurt timp soluțiile cele mai bune.

Deputatul liberal a menționat mai multe propuneri legislative care ar putea să ducă la reformarea legislației cu privire la jocurile de noroc.

'Limitarea publicității - reclamele la jocurile de noroc nu trebuie să invadeze spațiul copiilor. Putem introduce restricții stricte pentru difuzarea pe televiziune, radio și platforme online, inclusiv pe rețele sociale, cu intervale orare dedicate protejării minorilor; aceste restricții există pe radio și tv, însă pot fi extinse pe platformele online și social media. De asemenea, dincolo de interdicția existenței sălilor de jocuri de noroc în proximitatea școlilor, cred că se impune și interdicția reclamelor stradale în proximitatea școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă, parcurilor, campusurilor, spitalelor sau bisericilor. Pragul de vârstă - accesul la jocuri de noroc, în special la sloturi și cazinouri, să fie permis doar persoanelor peste 21 de ani. Creierul uman se dezvoltă până la 25 de ani iar tinerii între 18 și 20 de ani este demonstrat științific că sunt mai predispuși la impulsivitate. Există țări care au adoptat această măsură, precum Moldova, Ucraina, Grecia sau Portugalia', a afirmat Raluca Turcan.

O altă propunere făcută de aceasta este reglementarea sponsorizărilor, și anume, să se permită operatorilor să susțină sportul doar prin logo, nu prin sloganuri. Turcan a mai propus și limitarea accesului facil la bani - interzicerea amplasării bancomatelor în sălile de joc și în vecinătatea imediată a acestora, pentru că accesul facil la numerar 'alimentează pierderile impulsive și ruina financiară'.

'Interzicerea implicării personalităților publice ar fi altă propunere. Actuala măsură a CNA de a interzice sportivilor sau persoanelor publice să promoveze jocurile de noroc în audiovizual ar trebui extinsă prin lege la mediul online și la spațiile publice. Posibilitatea organizării unor 'insule dedicate' exclusiv jocurilor de noroc - poate ajungem la concluzia că soluția este crearea unor zone strict dedicate, inspirate de modelul Las Vegas: spații clar delimitate, care să fie departe de școli, de cartiere de familii și în felul acesta ar putea fi împăcată și realitatea economică. Industria jocurilor de noroc poate funcționa, dar departe de școli, de cartiere, de familii', a mai spus Turcan.