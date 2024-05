Rareş Bogdan: În urmă cu doi ani, când preşedintele Ciucă a preluat PNL, partidul era într-o situaţie critică

”Dacă bunul Dumnezeu ne ajută, vom face un scor exact dublu faţă de momentul de acum doi ani de zile”, a spus Rareş Bogdan.

”În urmă cu doi, când preşedintele Ciucă a preluat PNL, partidul era într-o situaţie extrem de critică, dificilă, după un festival al democraţiei care a fost mai dur decât bătăliile cu PSD, PDSR, USR, şi toate forţele. Nu au reuşit să ne creeze atâtea probleme decât atunci când ne-am bătut noi între noi, pentru că, fiind foarte puternici, arăta ca o bătălie gigantică. Sper să nu se mai întâmple niciodată acest lucru şi festivalul dmeocraţiei de atunci să fie uitat definitiv pentru istoria viitorului”, a spus Rareş Bogdan la lansarea candidaţilor PNL la Iaşi.

El a precizat că ”partidul avea 14% în sondaje, iar cele mai bune sondaje îi dădeau cu 14%”.

”Astăzi, vă informează un om care are acces la toate sondajele şi care primeşte la două-trei zile sondaje, că niciun sondaj de opinie nu ne mai coboară sub 25%, şi dacă bunul Dumnezeu ne ajută, vom face un scor exact dublu faţă de momentul de acum doi ani de zile. Dar pentru asta, vă rog un singur lucru, nu vă odihniţi deloc, dormiţi 5, 6 ore pe noapte, umblaţi şi faceţi campanie pentru primari, pentru listele de consilieri, pentru Costel Alexe, să aibă o victorie şi să zdrobească contracandidaţii, pentru Mihai Chirica, să se înscăuneze din nou ca un primar al Iaşului meritos. Doar cu ajutorul dvs putem acest lucru, oricât de mult am vorbi noi, liderii naţionali, de la Bucureşti sau din orice altă parte.

Rareş Bogdan a mai spus că nu îşi doreşte decât ca în data de 9 iunie, seara, să poată anunţa un număr de primării care să depăşească numărul actual.

”Nu îmi doresc altceva decât să anunţăm suficient de multe Consilii Judeţene şi mai ales un scor politic, pe lista de ocnsilieri judeţeni, care să ne plaseze acolo unde ne este locul”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

”Dacă ne mobilizăm şi în aceste 30 de zile facem ce trebuie, vom câştiga alegerile în acest moment, pe data de 9 iunie, dar trebuie să muncim pentru asta, trebuie să credem în asta”, a subliniat Rareş Bogdan.