REPER anunţă că vrea să înceapă discuţiile cu USR şi alte partide proeuropene pentru o alianţă electorală

Totodată, la Consiliul Naţional REPER s-a subliniat nevoia de coagulare a forţele pro-europene şi democratice de opoziţie în jurul unui platforme comune, cu acelaşi program politic şi liste comune de candidaţi pentru alegerile din toamnă. În acest sens, Partidul REPER va desemna în perioada imediat următoare o echipă de negociere condusă de copreşedinţii REPER care să înceapă imediat discuţiile atât cu noua conducere USR, cât şi cu candidaţii independenţi şi celelalte partide proeuropene, pentru constituirea unei alianţe electorale şi identificarea celei mai bune formule de reprezentare în alegerile din toamnă.

"Consiliul Naţional a acordat miercuri seara un vot de încredere şi a revalidat mandatele copreşedinţilor Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru, precum şi ale membrilor Biroului Naţional, stabilind o serie de direcţii strategice pentru consolidarea partidului şi pregătirea pentru alegerile din toamnă. Printre acestea se numără desemnarea unei echipe de negociere pentru formarea unei platforme comune a forţelor de opoziţie şi susţinerea reprezentanţilor societăţii civile şi mediului antreprenorial pe listele de candidaţi pentru Senat", a precizat un comunicat de presă al REPER.

Ramona Strugariu a subliniat că partidul REPER a reuşit, cu resurse limitate, să îşi crească substanţial notorietatea, obţinând două mandate de primari şi 59 de mandate de consilieri.

"Am trecut de primele alegeri prin forţe proprii. Nu am reuşit să facem pragul la alegerile europene, dar Partidul REPER a reuşit în doar câteva luni, cu resurse limitate, să îşi crească substanţial notorietatea şi să câştige, la alegerile europarlamentare, încrederea a peste 334.000 de români. Ca urmare a alegerilor locale, Partidul REPER a obţinut două mandate de primari şi 59 de mandate de consilieri locali/CGMB. Nici comasarea alegerilor cu doar câteva luni înainte de termen, nici modificările electorale substanţiale sau frauda electorală nu ne-au oprit. Mergem mai departe. Am înţeles mesajul alegătorilor noştri, care vor unitatea forţelor democratice, reformatoare ale României. Suntem deschişi către aceste alianţe şi gata să strângem rândurile. La alegerile parlamentare şi prezidenţiale trebuie să arătăm clar că România nu este ţara lui Ciolacu sau a putiniştilor. Anii care urmează vor fi decisivi pentru direcţia ei democratică şi europeană. O vom apăra până la capăt", a precizat Ramona Strugariu.

Deciziile Consiliului Naţional marchează un moment de bilanţ şi întăresc voinţa REPER de a se consolida şi a reprezenta la următoarele alegeri pe toţi românii care îşi doresc o politică cu oameni serioşi şi profesionişti, a arătat la rândul său Dragoş Pîslaru.

"Intrăm în linie dreaptă pentru următoarele runde de alegeri unde ne vom asigura că REPER rămâne un partid aproape de oameni, cu un echilibru între politicile economice şi cele sociale şi mai ales cu soluţii viabile pentru problemele cu care se confruntă ţara. Ca un pas important în această direcţie am decis ieri întărirea parteneriatului şi colaborării cu societatea civilă şi mediul antreprenorial prin oferirea şi punerea la dispoziţie a locurilor de candidatură pentru Senatul României către aceste comunităţi. De asemenea, REPER a decis crearea Senatului REPER ca structură consultativă permanentă de legătură cu societatea civilă/mediul antreprenorial. Credem că atât coagularea forţelor politice proeuropene şi reformiste, cât şi parteneriatul larg cu societatea sunt nu doar aşteptate de electorat, cât şi condiţii critice pentru apărarea democraţiei de populism şi extremism", a declarat Dragoş Pîslaru.

Partidul REPER transmite că rămâne deschis societăţii civile şi mediului antreprenorial, lucru reconfirmat de Consiliul Naţional, care a hotărât să ofere locurile de candidatură ale REPER pentru Senat reprezentanţilor societăţii civile şi ai mediului de afaceri, tocmai pentru a veni în sprijinul celor care vor să îşi facă vocea auzită din Parlamentul României. Pentru implementarea acestei decizii, Consiliul Naţional a hotărât crearea Senatului REPER, o structură consultativă de legătură cu societatea civilă şi mediul de afaceri, care să identifice potenţiali candidaţi - figuri marcante ale societăţii - şi să îi pregătească pentru alegerile parlamentare.