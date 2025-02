Roxana Mînzatu: Nu ești un model pentru că ai o funcție publică; eu învăț de la oamenii din jurul meu

'Eu nu cred că sunt un model și am mai spus-o: nu cred în modele. Eu nu am avut un mentor, învățăm de la fiecare om. De exemplu, eu învăț de la doamna care îmi face manichiura, care a avut curajul să plece din locul în care angajată și tratată și plătită într-un anumit fel și s-a dus pe cont propriu, având mult curaj. Eu învăț de la oamenii din jurul meu, de la oamenii simpli, de la fiecare putem învăța ceva. Nu ești un model pentru că ai o funcție publică. Ești un model prin ce ți-a oferit viața și cum ai reușit să joci aceste cărți ale vieții tale', a declarat Roxana Mînzatu pentru AGERPRES.





În opinia sa, este important ca tinerii să știe că uneori, pentru a ajunge la succes, este nevoie să treacă și peste eșecuri.





'Rețeta succesului dorită - nu cea pe care eu am aplicat-o - cred că implică și eșec. Cei mai puternici oameni sunt cei care au reușit să depășească un eșec și să se ridice. Și poate sportivii sunt cele mai bune modele, au cele mai bune exemple de dat. Este extrem de important să vorbim și în România despre cei care au reușit după un eșec să se ridice, ce au avut în minte, cum s-a întâmplat. Eu am avut un parcurs destul de liniar, am avut și eu opreliștile mele, dar eu nu am avut provocări atât de mari încât să spun că am avut un eșec, un faliment. Și asta nu mă face neapărat mai puternică. Îi admir pe cei care au reușit să depășească crize mari în viața lor, care au reușit să se ridice și să devină mai buni', a mărturisit Roxana Mînzatu.





Ea spune că are numeroase proiecte pe care își dorește să le ducă la bun sfârșit în acest mandat de vicepreședinte al Comisiei Europene, dar la finalul celor cinci ani ar vrea să se întoarcă la Brașov.





'Personal, îmi doresc ca, la sfârșitul celor cinci ani, să fiu sănătoasă și să pot să revin în România, la Brașov și să folosesc în beneficiul comunității ceea ce am acumulat', a afirmat Roxana Mînzatu.





Nu în ultimul rând, ea a remarcat că tinerele din România au o voce puternică, declarându-se bucuroasă că din ce în ce mai multe dintre ele optează pentru o carieră tehnică, în condițiile în care Europa are nevoie de oameni inovatori.





'Tinerii din România au voce și vocea lor aș vrea să o folosim mai mult, inclusiv în modul în care gândim politici publice, programe de finanțare. Fetele au voce și mă bucur că sunt din ce în mai multe care sunt dornice să urmeze o carieră în domeniul tehnic, al științelor', a spus Roxana Mînzatu.