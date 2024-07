Sebastian Burduja, după un an la Ministerul Energiei: Am reuşit să avansăm cu Strategia Energetică Naţională, după 15 ani

”A trecut un an de la preluarea mandatului la Ministerul Energiei şi, împreună cu această echipă minunată, am reuşit să facem lucruri minunate. Am treuşit să avansăm cu Strategia Energetică Naţională, prima dată după 15 ani”, afirmă, luni seară, într-un clip video pe Facebook, ministrul Energiei.

În postarea care însoţeşte înregistrarea, Burduja vorbeşte, de asemenea, despre Planul Naţional pentru Energie şi Schimbări Climatice, Legea privind energia eoliană offshore, semnarea de contracte pentru infrastructura energetică din marile oraşe, primul proiect de construcţie a unui nou CET în Bucureşti din ultimele decenii, CET Titan, şi îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

”Sunt doar câteva dintre realizările noastre într-un an intens şi plin de muncă la Ministerul Energiei. Vom continua pe aceeaşi direcţie, cu aceeaşi ambiţie, energie şi dorinţă de muncă. România are vocaţie de lider în sectorul energetic, cu oportunităţi deosebite, comparativ cu multe alte ţări, şi perspectiva de a-şi consolida rolul de actor decisiv în acest sector la nivel european. Înainte, împreună! Energie pentru o nouă Românie”, a mai transmis Burduja.