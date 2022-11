Simion: Facem o trecere în revistă a eşecurilor guvernării, a multor promisiuni făcute şi nerealizate

"Vorbim astăzi de un an de guvernare PSD-PNL-UDMR şi facem o trecere în revistă a eşecurilor acestei guvernări şi a multor promisiuni făcute, vehiculate în spaţiul public şi nerealizate din cauza incapacităţii acestei coaliţii de conduce România (...). A fost o perioadă marcată de criza facturilor, explozia preţurilor, secetă accentuată în întreaga ţară, criza cerealelor provocată de facilităţile acordate Ucrainei, adoptarea Legilor Justiţiei, promisiunile deşarte privind aderarea la spaţiul Schengen, scandalul perpetuu privind pensiile şi salariile. Este un moment să facem inventarul unei guvernări catastrofale, dar şi să reamintim oamenilor soluţiile, proiectele şi acţiunile puse pe masa actualei puteri de specialiştii AUR în tot acest timp", a precizat Simion, la Conferinţa cu tema"Cartea Neagră a Guvernării a guvernării Ciucă. Comemorarea unui an de la instalarea guvernului PNL - PSD - UDMR".

El le-a reproşat guvernanţilor dezinteresul faţă de antreprenorii români.

"Această guvernare, care trebuia să fie interesată în primul rând de antreprenorii români, nu a făcut nimic pentru ei, decât să creeze un mediu în care nu îşi pot desfăşura activitatea. Au scăzut, de la un milion de euro la 500.000 de euro, suma pentru care erau impozitaţi la cifra de afaceri, au supraimpozitat contractele part-time, care au determinat închiderea activităţii a zeci de mii de firme (...). Poate cea mai spinoasă problemă, problema energetică, a fost tergiversată şi în acest an de guvernare nu s-a întâmplat nimic în favoarea românilor, lucrurile cerute de noi, ca opoziţie parlamentară, mixul energetic şi reglementarea pieţei, care trebuiau făcute încă de acum un an de la instalarea Guvernului, nu s-au făcut, cauzând o pagubă pe care am estimat-o la minim 5 milioane de euro din bugetul de stat, bani pe care România i-a plătit unor intermediari, unor firme de energie care nu au făcut nimic. Aceeaşi energie a fost plătită mai scump de 10-20 de ori. Facilităţi noi de producţie de energie nu au fost finalizate", a susţinut Simion, la Conferinţa cu tema"Cartea Neagră a Guvernării a guvernării Ciucă. Comemorarea unui an de la instalarea guvernului PNL - PSD - UDMR".

El a spus că la începutul guvernării s-a promis renegocierea PNRR, "lucru care nu s-a întâmplat".

"S-a dus prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă la Bruxelles şi s-a întors aşa cum a venit. Tot în domeniul energetic, toate ordonanţele date de diferite ministere, de la Ministerul Energiei până la Ministerul Mediului, au provocat mai mult haos în piaţă. Vorbim aici de vestita ordonanţă cu reglementarea vânzării lemnului de foc la 400 de lei. Ordonanţă care a creat penurie de lemne de foc şi acum, înainte de sărbătorile de iarnă, românii nu ştiu de unde să-şi procure lemn de foc, pentru că nu există lemne pe piaţă", a afirmat George Simion.

Simion a adăugat că, în loc să reducă angajările în domeniul bugetar, actuala coaliţie a continuat să angajeze "rude, pile, relaţii", iar despre recalcularea pensiilor liderul AUR a afirmat că modul în care s-a făcut acest lucru este "o bătaie de joc".

"În loc să reducă angajările în domeniul bugetar, actuala coaliţie am văzut că şi-a angajat în continuare rude, pile, relaţii. Am văzut întregul aparat diplomatic care nu funcţionează în interesul românilor din diaspora. Românii din diaspora stau luni de zile ca să-şi perfecteze un act românesc, în schimb, am văzut cum s-a făcut împărţirea pe filialele ICR în străinătate, frăţeşte, jumate - jumate, unii la PSD, alţii la PNL. Au fost angajări în plus şi aici, în cadrul Parlamentului, şi în structura Guvernului. Se pregătesc angajări în plus în ANRE, erau prea puţini şi probabil aveau salarii prea mici domnii de la ANRE, şi ieri s-a votat să avem în plus oameni la Ministerul Muncii, care să refacă faimoasa recalculare a pensiilor. Tot angajăm oamenii care să se ocupe de recalcularea pensiilor, recalcularea pensiilor nu se întâmplă. Felul în care au fost recalculate pensiile este o bătaie de joc, nici măcar la rata inflaţiei nu s-a ajuns, în continuare pensiile mari vor fi şi mai mari şi pensiile mici vor primi mită electorală. În loc să mărească pensiile cu o sumă fixă, de exemplu 1.250 de lei toate pensiile şi să ajungem cât de cât la un normal, s-a preferat varianta cu 12,5%, care nu atinge nici măcar rata inflaţiei", a punctat Simion.

În context, senatorul AUR Claudiu Târziu a vorbit despre problemele românilor din diaspora.

"Românii noştri din Ucraina sunt trimişi în prima linie, nu au dreptul să înveţe în limba română, nu au reprezentare parlamentară, nu au programe finanţate de stat pentru păstrarea identităţii naţionale. Suntem solidari cu Ucraina, am susţinut ajutorul pentru Ucraina şi noi, parlamentarii AUR, dar aşteptăm măcar un gest de recunoştinţă, măcar ceva ce nu costă bani. Să-i lase pe fraţii noştri români să înveţe limba română. Ce aşteptări să avem de la o ţară ca Serbia, în Voievodina să spunem că mai e cum mai e, dar în Valea Timocului se desfăşoară un program de deznaţionalizare a românilor, de asimilare forţată a lor. Nu au voie să slujească în limba română, nu li se dă voie să construiască biserici, nu au programe culturale, nu au reprezentare parlamentară (...). Cele două comunităţi istorice din Serbia şi din Ucraina sunt cele mai năpăstuite, dar în egală măsură şi altele suferă la fel de mult. În Ungaria nu mai avem români, au fost asimilaţi în cea mai mare parte, comunităţile de aromâni sunt descurajate să-şi afirme identitatea, nu sunt susţinute în niciun fel de către statul român", a afirmat Târziu.

El a criticat desfiinţarea ministerului care se ocupa de problemelor românilor din afara graniţelor ţării, precum şi reprezentarea "incorectă" a acestora în Parlamentul României, menţionând că este încălcată legea în domeniu.

"Norma este încălcată cu bună ştiinţă, cu nonşalanţă şi cu obrăznicie de cei care au făcut şi menţin legea electorală trecând din pix că diaspora poate fi reprezentată de doar doi senatori şi patru deputaţi (...), în condiţiile în care norma de reprezentare este de 168.000 pentru un senator şi de 73.000 pentru un deputat. Noi am propus ca această normă de reprezentare să fie aplicată şi pentru parlamentarii care reprezintă diaspora (...). Mărim norma de reprezentare, dar proporţia de reprezentare care reprezintă românii din ţară şi cei care reprezintă românii din afara graniţelor trebuie să fie una justă. Avem 6 milioane de români în afara graniţelor, recunoscuţi oficial de statul român", a menţionat Târziu.