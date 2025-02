Simona Halep, vorbind despre retragere - Întotdeauna am fost realistă, corpul meu nu mai duce

Pe teren, Halep și-a luat la revedere de la publicul clujean. Mesajul său nu a fost însă unul clar în ceea ce privește retragerea din activitate.

'Nu știu dacă e tristețe sau bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă. Dar iau această decizie cu sufletul împăcat. Întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde probabil am fost. E foarte greu să ajung acolo pentru că știu ce înseamnă să ajungi acolo. De aceea am vrut să vin la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis, chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună. A fost însă cu tot sufletul și, cine știe, dacă mă voi mai întoarce... pentru moment, e ultima dată când am jucat aici și nu vreau să plâng. E un lucru frumos, am ajuns numărul 1 mondial, am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte, e viață și după tenis. Sper să ne revedem de câte ori va fi posibil. O să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult, iar în momentul acesta nu se mai poate', a spus ea.

'E un pic greu să vorbesc. Pot să spun că acest teren este casa mea. În România mă simt cel mai bine și mereu am avut parte de multă dragoste. Au fost multe meciuri pe care le-am jucat cu tot sufletul, meciuri pe care le-am câștigat, meciuri pe care le-am pierdut, dar energia voastră a fost întotdeauna cea care mi-a umplut sufletul. Indiferent unde am jucat, aici m-am simțit cel mai bine, s-a și văzut azi că abia respiram pe teren. E o emoție aparte și vreau să vă mulțumesc. Din punct de vedere sportiv sunt o persoană foarte împlinită și ceea ce am realizat în tenis pot să spun că nici nu am visat când eram copil. Dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele, au fost din prima clipă alături de mine și fără ei cu siguranță nu aș fi putut să fiu ce sunt azi. Le mulțumesc și le spun că îi iubesc foarte mult pentru că mă susțin în orice decizie aș lua', a adăugat fostul lider mondial.