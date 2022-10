Sorin Grindeanu: Îmi păstrez optimismul că Sibiu-Boiţa, şi anume lotul 1 din Sibiu-Piteşti, va fi dat în circulaţie

„Mandatul sper să fie mai lung. Media miniştrilor Transporturilor, cel puţin în ultimii 10 ani, aşa cam un an per cap de ministru. Nu aştept să fiu schimbat. Evaluările le face premierul, nu trebuie să fac eu. S-au dat în circulaţie, de când am preluat mandatul, şi acesta nu e meritul lui Sorin Grindeanu... Sunt proiecte care în infrastructură vin din spate, sunt proiecte care nu se întâmplă în câteva luni de zile. S-a dat acel tronson mult discutat Sebeş-Turda, s-au dat aproximativ 40 de kilometri de drum expres şi anume tronsonul 2 de la Craiova la Piteşti. Până la sfârşitul anului, îmi păstrez optimismul că Sibiu-Boiţa şi anume lotul 1 din Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie până la sfârşitul anului. E primul din cele cinci. A început o mobilizare mai bună, în ultima perioadă, şi anume de la Piteşti la Curtea de Argeş. Mă aştept mai mult”, a afirmat Sorin Grindeanu, întrebat marţi la Parlament, după participarea la şedinţa Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaţilor pe tema A8 - Autostrada Unirii, câţi kilometri de autostradă vor fi gata în mandatul său, în contextul faptului că se apropie finalul anului.

Ministrul PSD a adăugat că „pe ritmul pe care îl putem impune pe un proiect care se desfăşoară foarte bine, de exemplu A7, că avem pe majoritatea din cele 13 loturi o durată de execuţie în jurul a 20 de luni”.

„Acestea sunt termene destul de scurte. Până acum lucrurile merg bine. Trebuie să urmărim în continuare la fel de bine, dacă nu, atunci intră pe acea procedură pe care nu mi-o doresc. Nu îmi doresc să reziliez contracte fiindcă nu acesta este rostul meu”, a conchis Grindeanu.