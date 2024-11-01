Sorin Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliție să discutăm despre buget

Zilele acestea vor fi întâlniri. Aseară sau azi noapte târziu, s-a întors și ministrul Finanțelor. A rămas că în aceste zile ne vom întâlni în coaliție să discutăm despre buget, primele discuții. Probabil, la începutul săptămânii viitoare, va exista o ședință de Guvern în care cele două ordonanțe, cea pe administrație și cea pe relansare economică, vor fi adoptate. Luni sau marți. După care, sigur că principala preocupare atât a Guvernului, cât și a coaliției este să avem cât mai repede un buget. Din punctul meu de vedere, oricum s-a întârziat foarte mult', a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Președintele PSD a precizat că se poartă în continuare un dialog între primarul general al Capitalei și primarii de sectoare pentru punerea în aplicare a referendumului pe București.

'Ce s-a discutat și în coaliție, nu ieri la Cotroceni, este ca dialogul dintre primarul general Ciucu și primarii de sectoare, și știu că a existat acest dialog în zilele trecute, să continue, astfel încât să se țină cont și de referendum, pentru că e absolut normal să ții cont de un referendum, și să fie lucrurile cât se poate de clare. Deci, eu, aici, sunt optimist. L-am auzit pe primarul general Ciucu luni la coaliție spunând că a avut aceste întâlniri cu domnul Băluță, în principal, și că sunt înțeleși', a explicat el.

Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu va vota bugetul dacă nu sunt cuprinse măsurile sociale pe care le-a propus.

'Așa, în mare, vă rog să vă faceți o imagine - vorbim de un buget de vreo 2.000 de miliarde. Plus, minus câteva zeci de miliarde. Deci, despre acest buget vorbim, de 2.000 de miliarde. Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate care sunt țintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari, oamenii cărora toate aceste tăieri le-au făcut viața foarte grea, tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde. Așa că vă rog frumos să vă gândiți la următorul lucru: PSD în niciun caz nu renunță la acest pachet care se adresează pensionarilor, cu acel ajutor one-off, CASS pentru mame, pentru veterani, pentru foștii deținuți politici, persoanele cu dizabilități, toate aceste lucruri sunt prinse în acele măsuri pe care le știți. Le-am prezentat și eu, le-au prezentat și colegii mei și Florin Manole și sunt obligatorii', a subliniat liderul social-democraților.