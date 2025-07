Sorin Grindeanu: Mi-aș dori ca propunerile PSD să fie acceptate cel puțin în pachetul 2

'În urmă cu două săptămâni s-a votat acest guvern și timp de două săptămâni s-au întâmplat câteva lucruri pe care le-am semnalat noi, de la PSD. Noi am venit cu propunerile pentru primul pachet pe care le-am tot spus, CASS de la 4.000 de lei la pensii, cele legate de scutirea de plata CASS pentru veteranii de război, pentru deținuții politici, am mai dat exemple legate de tinerele mame. Din păcate, un singur amendament a fost acceptat, cel cu reducerea subvenției pentru partide. Mi-aș fi dorit să fie și celelalte. Am fost cam izolați, singuri în coaliție cu aceste propuneri. (...) La pachetul 2 trebuie să se țină cont mai mult de propunerile PSD. Altfel, în această perioadă noi vom face multe consultări interne. Vom întreba în continuare, dacă această atitudine va continua, dacă drumul nostru este alături de ceilalți în această coaliție', a spus Grindeanu, la România TV.

El a adăugat că decizia de a intra la guvernare a fost luată în urma unei consultări largi în interiorul PSD. 'Aproape 5.000 de colegi de-ai mei, de-ai noștri, au votat. Peste 70%, 72% dintre noi am votat pentru a face parte din această coaliție. Deci n-a fost o decizie luată în CPN (Consiliul Politic Național n.red.) între 100 de oameni, ci cu aproape 5.000. Voi continua să consult partidul în acest mod, dar mi-aș dori ca propunerile PSD să fie acceptate cel puțin în pachetul 2, iar parte dintre cele care nu au fost acceptate acum să putem să le impunem în săptămânile viitoare, sau poate chiar parte din acest pachet 2. (...) Mă refer și la reducerea subvenției, de exemplu, la partide, începând cu poate, 1 august, dacă acest pachet e adoptat până atunci', a mai afirmat liderul social-democraților.

