Titus Corlăţean spune că nu are orgolii privind lista PSD pentru europarlamentare: Voi munci în continuare

"În viaţă părerea mea, poate continui să fiu idealist, ar trebui să fie un anumit set de criterii de profil, de performanţă şi ca fiecare să fie aşezat acolo unde îi este locul în funcţie de criteriile sale de performanţă. Nu m-am regăsit în logica respectivă. (...) La mine este cu totul altceva şi ceea ce am de spus colegilor le-am spus. Eu sper să fie pentru sănătatea partidului. O să am ceea ce am de spus în partid", a declarat Corlăţean, la Parlament.

Întrebat dacă poziţia sa pe lista pentru europarlamentare este una ofensatoare, senatorul a arătat că problema nu se pune aşa în cazul său.

"La mine nu e o chestiune de orgolii, la alţii da. La mine e cu totul altceva. Or eu am fost obişnuit să lucrez în echipe performante, criteriile de performanţă trebuie să fie cele care prevalează. Nu m-am regăsit în logica de astăzi şi este foarte simplu. Eu pot să muncesc şi voi munci în continuare pentru partid şi pentru organizaţia de Dâmboviţa şi fără o poziţie specială. (...) Voi munci din perspectiva PSD pentru un scor bun al acestei liste pentru cei care sunt acolo", a transmis social-democratul.