USR acuză ''asediul asupra democraţiei şi procedurilor parlamentare'' în privinţa dezbaterii legilor educaţiei la Senat

"Discutăm despre o situaţie extrem de gravă. După luni de zile de tergiversări, după luni de zile de secretizare, legile educaţiei au ajuns la Camera Senatului în sfârşit săptămâna trecută, iar aici a început asediul asupra democraţiei şi asupra procedurilor parlamentare. Domnul Sorin Câmpeanu, rectorul Sorin Câmpeanu şi preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, în calitate şi de senator şi de membru al Biroului permanent din Senat, a decis că peste noapte aproape, până duminică seara, aceste două texte de lege - peste 500 de pagini juridic - au nevoie să fie analizate de parlamentari noaptea târziu şi repede să pregătească amendamente. Astăzi vor începe în Comisia de învăţământ dezbaterile pe aceste legi şi în sfârşit înţelegem de ce atâta grabă", a afirmat senatorul Ştefan Pălărie, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Potrivit acestuia, forma în care au fost adoptate legile educaţiei la Camera Deputaţilor "a venit în Senatul României şi mai toxică, şi mai plină de amendamente care schimbă formatul juridic al universităţilor şi dau frâul liber la furt din banul public".

"Legile educaţiei care au ajuns în Senat astăzi sunt toxice şi distrug şi ultimele rămăşiţe care mai făceau cât de cât un lucru bun", a adăugat senatorul.

Senatorul USR Irineu Darău a avertizat că parlamentarii USR vor fi foarte atenţi la respectarea procedurilor democratice în derularea dezbaterilor şi nu vor tolera niciun abuz sau aspecte "care s-au întâmplat în Camera Deputaţilor, ca formulări votate să ajungă reformulate în raport".

"Suntem cameră decizională. Asemenea încercări, dacă vor exista, ţin de sfera penalului şi ne vom lupta până la capăt ca raportul ieşit de la Comisia de învăţământ din Senat, comisie decizională, să fie exact cu ce s-a votat în comisie. (...) Ieri, într-o singură zi, aproape toate comisiile avizatoare au trecut prin discuţii foarte superficiale prin legile educaţiei. La Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială - comisie esenţială care are un rol important şi legat de piaţa muncii şi legat de protecţia socială, am avut câteva minute în care să dezbatem aceste două legi fundamentale. Am propus amendamente acolo şi despre salarizarea profesorilor şi despre cum să ne asigurăm că studenţii beneficiază de 100% locuri de practică şi alte lucruri benefice pentru piaţa muncii. Nu doar că puterea le-a respins, nu doar că nu a vrut să-şi asume nominal voturile pe aceste amendamente, dar au redus la un minim dezbaterea", a afirmat Darău.

El a criticat faptul că luni secretarul de stat din Ministerul Educaţiei Sorin Ion "a afirmat cu subiect şi predicat" că Ministerul Educaţiei s-a înţeles cu sindicatele privind noile grile de salarizare pentru profesori şi că le-a trimis la Ministerul Muncii, moment în care Opoziţia a cerut ca până azi în Comisia de învăţământ să trimită documentele oficiale şi noile grile de salarizare. "Între timp am vorbit şi cu sindicatele, nu pare să se confirme acest lucru. Vrem să aflăm astăzi dacă secretarul de stat şi deci Ministerul Educaţiei a minţit în mod intenţionat în Comisia pentru muncă, doar pentru a nu putea discuta salarizarea cadrelor didactice", a explicat senatorul USR.

La conferinţa de presă a fost prezentă Gianina Lazanu, liderul grupului de consilieri USR din Consiliul local Otopeni, care a acuzat faptul că, "într-unul dintre cele mai bogate oraşe din România, cu un buget în ultimii 6 ani de peste 1 miliard de lei, peste 200 de milioane de euro, s-a pus pe masa comisiilor un studiu făcut în mare grabă, fără prea multe detalii, în care se propunea construcţia unor şcoli modulare cu fosă septică în curte".

"La Otopeni, unul dintre cele mai bogate oraşe (...) se construiesc şcolii din containere cu fostă septică în curte. Cât costă acest proiect? 3,5 milioane de euro, nici mai mult", a declarat consiliera, care a amintit că USR a depus un proiect modern respins mereu de "primarul PNL Silviu Gheorghe, trimis în judecată de către DNA sub acuzaţia de abuz în serviciu pentru plata ilegală a 7 milioane de euro".