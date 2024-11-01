USR: Deputatul Emanuel Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva fostului ministru Alexandru Rafila

Potrivit unui comunicat al USR transmis, joi, AGERPRES, refuzul lui Alexandru Rafila de a renegocia contractul cu Pfizer pentru furnizarea de vaccinuri a dus la pierderea unui proces internațional de către România și la un prejudiciu de 400 de milioane de euro, fără alte penalități.

''Am depus la DNA o plângere împotriva lui Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, actualmente deputat în Parlamentul României, pentru infracțiunile de abuz în serviciu și neglijență în serviciu în formă continuată. În afară de Ungaria, Polonia și România, toți miniștrii Sănătății din Uniunea Europeană au mers și au renegociat cu Pfizer să nu plătim milioane de doze pe care nu aveam cum să le folosim. Dacă, în pandemie, în 2021, achizițiile de vaccinuri s-au făcut când aveam o rată de vaccinare de 100.000 de oameni, în 2023, domnul Rafila nu mai avea pandemie. Domnul Rafila ar fi putut să ne scutească cu adevărat, pe noi toți, să nu plătim 400 de milioane din contractul pe vaccinuri din intervalul 2023-2026'', a declarat deputatul Emanuel Ungureanu, citat în comunicat.

Sursa citată reamintește că Amendamentul 5, așa cum a fost negociat de Comisia Europeană cu Pfizer, prevedea următoarele:

- livrarea dozelor prevăzute pentru 2023 se va realiza pe parcursul următorilor 4 ani (2023-2026). Pentru România asta ar fi însemnat: zero dobânzi până în 2027 și vaccinuri disponibile pentru noile variante de COVID;

- numărul de doze total la nivelul UE a fost redus de la 450 de milioane (prevăzute pentru 2023) la 285 milioane - o reducere de 36,7%, gratuită. Pentru România asta ar fi însemnat: reducerea cantității de vaccinuri contractate cu 7.175.000 doze (140 milioane de euro economie);

- taxă de flexibilitate: 9,75 euro/doză - transforma obligația de cumpărare în opțiune de comandă pe 4 ani. Plătită în avans, în 30 zile de la semnare. Pentru România asta ar fi însemnat: reducerea suplimentară a costurilor cu vaccinurile Pfizer contractate pentru 2023 cu 120,7 milioane de euro.

''În total, din cauza inacțiunii lui Alexandru Rafila, România a fost păgubită cu peste 400 de milioane de euro. 400 de milioane de euro înseamnă un spital regional aproape la cheie. Este o pagubă care se poate măsura, este o pagubă care nu are nicio justificare. De aceea, aștept ca procurorii să nu facă ce au făcut cu dosarul vaccinurilor din 2021, ci să se pună pe treabă, pentru că documentele sunt cât se poate de clare'', a adăugat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Miercuri, un tribunal din Bruxelles a condamnat, în primă instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instanței, transmite AFP.

Compania farmaceutică americană Pfizer a dat în judecată cele două țări în toamna anului 2023 pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție, pe care, în urma încheierii pandemiei, Polonia și România au refuzat să le îndeplinească integral.

În acest litigiu civil, Tribunalul de primă instanță din Bruxelles a estimat că cele două țări nu au reușit să demonstreze că ''Pfizer ar abuza de dreptul său prin urmărirea executării obligațiilor contractuale''.

Comisia Europeană a negociat și a încheiat aceste achiziții de vaccinuri anti-COVID în numele statelor membre ale UE, așadar instanțele belgiene au competența soluționării litigiilor legate de aceste contracte. Unul dintre cele mai mari contracte a fost semnat cu Pfizer în mai 2021.

În aprilie 2022, guvernul polonez de la acea vreme a refuzat să recepționeze și să plătească dozele de vaccin pe care le considera inutile, în valoare de 1,3 miliarde de euro, având în vedere evoluția pandemiei și starea stocurilor existente.

Pfizer a salutat într-un comunicat hotărârea emisă miercuri de instanța belgiană, considerând că aceasta reflectă ''importanța obligațiilor contractuale care au permis Europei să răspundă cu succes acestei pandemii''. Grupul american ''se așteaptă acum ca statele membre să se conformeze deciziei instanței'', a adăugat compania.