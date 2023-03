Vlad Voiculescu: Sper că viitorul preşedinte al PNL Bucureşti nu va vinde Capitala PSD-ului

"Sper că Ciprian Ciucu nu este doar o piesă de domino în jocurile cuplului Ciolacu-Firea, sper ca cel care îi urmează să nu vândă (din nou) viitorul Bucureştiului PSD-ului pentru funcţiile prezente şi viitoare ale câtorva pensionari speciali. Nu cred că bucureştenii i-ar (mai) ierta, nu cred că bucureştenii i-ar uita. Şefii lor vor rămâne cu pensiile lor speciale şi încă un partid istoric va dispărea pentru bucureşteni", a scris Vlad Voiculescu, miercuri, pe Facebook.

El i-a mulţumit lui Ciprian Ciucu pentru colaborare. "Să poţi avea încredere că anumite linii roşii nu vor fi încălcate nu e deloc puţin lucru în politica românească. Situaţia PNL Bucureşti a fost mereu una complicată. Mize mari, interese pe măsură", a spus Vlad Voiculescu.

Potrivit acestuia, în ciuda promisiunilor făcute bucureştenilor în urmă cu doi ani, peste capul lui Ciprian Ciucu, PNL "şi-a trădat electoratul" şi a predat deja PSD-ului mai multe sectoare.

"La nivel naţional, PNL nu a rezistat nici măcar un an până să se arunce în braţele PSD-ului. În câteva luni pare că se pregăteşte să predea ţara cu totul celor pe care îi porcăiau în campanie", a adăugat Vlad Voiculescu.

Primarul Ciprian Ciucu a declarat, marţi, că şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti deoarece are nevoie de timp pentru a se ocupa de proiectele de la Primăria Sectorului 6.

"Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine, iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, aşa cum ştiţi, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul şi energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6", a scris edilul Ciucu pe Facebook.