Avocat: Dincă e boierul anchetei, se crede VIP. Dă indicații cum îi vine, apoi vrea apică, păpică

"Criminaliștii au început să sape într-un anumit loc pe care, de ieri, l-am fixat cu domnul procuror ca fiind suspect: un loc fără vegetație, unde părea că ascunde ceva. E o groapă de gunoi. Sunt zeci, sute de metri și adâncimi de 4-5. Nu au ajuns undeva să dea de pământ, atâtea deșeuri sunt. Le iau și le sortează pe fiecare în parte. Iau ce cred că are interes pe anchetă, le trimit la expertiză. Nu cred că vor face față oamenii ăștia, e imposibil câte deșeuri sunt", a declarat, marți, Tonel Pop.



Totodată, avocatul a spus că Dincă a fost chestionat cu privire la deșeurile din curtea sa, dar că "nu dă explicații prea multe, e evaziv".

"Are o antenă foarte mare, ancorată, e ca un centru de comunicații acolo. Am aflat că era ca să stea porumbeii", a mai spus Tonel Pop.



În același timp, avocatul a mai dat detalii despre starea lui Gheorghe Dincă, despre care spune că îi pune pe anchetatori în ipostaze "stânjenitoare".



"El e boierul acestei anchete. Ieri, a indicat niște canale, i-a pus în niște situații stânjenitoare. Părerea mea e că are așa o bucurie lăuntrică și se crede un VIP, un om important, deosebit, care poate, așa... cum făcea Ceaușescu dintr-o mână, cădea un bloc. Ăsta dă dintr-o mână, toți se duc să sape acolo. Își bate joc. El stă pe scăunel și se uită cum umblă oamenii ăștia. Oamenii caută în gunoaie, i le sortează. Dă indicații cum îi vine lui, după care vrea apică, păpică. Trag copertina să fie umbruță pentru că nu poți să nu te ocupi de dumnealui că te reclamă la CEDO", a mai spus avocatul.

