Claudiu Târziu, o nouă reacție după afirmațiile privind Comisia Europeană: „AUR nu e un partid antieuropean, ci eurorealist”

„În discursul pe care l-am rostit la Târgovişte cu prilejul lansării naţionale a candidaţilor AUR în alegerile din 9 iunie, am formulat o serie de critici la adresa actualei Comisii Europene, care au fost interpretate eronat ca fiind atitudini şi poziţionări antieuropene. Nimic mai fals!”, a precizat, luni, Claudiu Târziu, potrivit unui comunicat de presă al AUR.

El a adăugat că „UE nu acoperă tot continentul european, iar CE nu este UE, ci reprezintă doar birocraţia Uniunii”.

„Am calificat onor Comisia Europeană ca fiind „ «Înalta Poartă» cu argumentul evident că guvernele naţionale se raportează ca nişte vasali faţă de Comisie. Nimic nu mişcă în România fără voia Bruxelles-ului. În plus, se poate constata uşor cât de direct se manifestă amestecul nepermis al conducerii Comisiei şi al Parlamentului European în alegerile din diferite state membre ale Uniunii. Iar când am spus că «plătim tribut», este incontestabil faptul că achităm costurile politicilor CE, care devin obligatorii şi pentru România, cum sunt, de pildă, cele care rezultă din „Pactul verde european” (închiderea minelor şi a unităţilor de producţie de energie pe cărbuni, renunţarea treptată la producţia şi consumul de produse din carne, interzicerea încălzirii cu lemne etc.) şi nu numai. Este vorba despre bani mult mai mulţi decât cei pe care îi vom primi vreodată de la UE”, a mai explicat Târziu.

Liderul senatorilor AUR a mai spus că „deşi am mai clarificat aceasta de nenumărate ori, mă văd nevoit să repet că noi, AUR, nu suntem anti-UE sau eurosceptici. Noi, AUR, suntem eurorealişt”i.

„Nu suntem împotriva Uniunii Europene, ci ne opunem politicilor anti-UE emanate de actuala Comisie Europeană, care, pur şi simplu, torpilează proiectul european. Un proiect generos, fondat ca o alianţă între state suverane, egale în drepturi şi obligaţii, cu scopul formării unui spaţiu al păcii şi prosperităţii pe continent, având bazele în gândirea elenă, dreptul roman şi credinţa creştină. Or, ce devine, pe zi ce trece, UE? Devine un suprastat centralizat, condus de o birocraţie nealeasă de nimeni, dar impusă şi controlată de capitalele câtorva naţiuni puternice. De aici rezultă şi tratamentul diferenţiat între statele membre: nou veniţii sunt dezavantajaţi faţă de nucleul vechi al organizaţiei. Cât despre birocraţia UE, aflată în principal sub cupola Comisiei Europene, aceasta forţează preluarea atributelor esenţiale ale guvernelor naţionale, astfel încât suveranitatea statelor să fie redusă până la suprimare. Mai mult, actuala Comisie Europeană vrea să impună o aşa-numită «identitate europeană», prin politici de educaţie ideologică, element care se vrea coagulant al suprastatului UE pe care îl construieşte. În privinţa educaţiei, sănătăţii, apărării, justiţiei ş.a.m.d. va decide exclusiv CE, dacă proiectul de modificare a Tratatului de funcţionare a UE va fi adoptat. Aşadar, vom avea de facto şi de jure un guvern unic, guvernele naţionale fiind simple extensii ale Comisiei”, mai subliniază Târziu.

El mai precizează că „aceste tendinţe centraliste converg spre impunerea totalitarismului unui stat unic, al unui suprastat european”.

„Pentru proclamarea acestuia, actuala Comisie Europeană se bazează pe ceea ce UE are deja: un drapel, un imn, un teritoriu. Pe acest drum, CE va face şi alţi paşi: adoptarea monedei Euro de către toate statele membre şi modificarea Tratatului, care să devină astfel «Constituţia» unică a forului comunitar”, a conchis Claudiu Târziu, care se referă şi la orientarea ideologică a actualei Comisii Europene.

„Cel puţin în ultimii 15 ani, CE a dovedit o apetenţă tot mai mare pentru ideologia neomarxistă. Principalul instrument al acesteia este «corectitudinea politică». Legile UE au început să fie făcute pe calapodul acestei «corectitudini politice», în răspăr cu realitatea obiectivă şi cu normalitatea. Efectele? De la pedepsirea gândirii libere până la interzicerea tradiţiilor şi controlul asupra persoanei. Acestora li se adaugă ideologia de gen, educaţia pornografică din şcoli, politicile LGBT, scoaterea credinţei din spaţiul public şi inhibarea rolului Bisericii în societate, rescrierea istoriei, excesul de discriminare pozitivă a minorităţilor, identitatea digitală, controlul asupra banilor privaţi prin bancarizarea excesivă, obsesia pentru eco-marxism, care a culminat cu aşa-numitul «Green Deal» care ameninţă să lichideze nu doar economia UE, ci şi modul nostru de viaţă, condiţionarea finanţării unor proiecte naţionale de supunerea ideologică a guvernelor, antrenarea statelor componente ale UE într-un război care nu e al lor. Toate reprezintă expresii nedisimulate ale unei viziuni totalitare a Comisiei Europene de extracţie neomarxistă, în răspăr cu viziunea care a dus la crearea UE. Dacă nu schimbăm componenţa politică şi, prin aceasta, orientarea ideologică a Comisiei Europene, Uniunea Europeană se va transforma într-o nouă URSS. Iar noi, cei care am făcut parte din blocul comunist, nu mai vrem cu nici un chip să repetăm experienţa totalitară. Noi, cei care am tânjit la UE ca la un tărâm al libertăţii şi bunăstării, nu putem asista pasivi la deturnarea acesteia de pe drumul unei evoluţii fireşti şi la distrugerea ei. Şi nu suntem singurii conştienţi de primejdia în care se află UE. În întreg Occidentul, curentul conservator este în ascensiune, din Germania, Franţa, Italia şi Spania până în Suedia, Austria şi Portugalia.”

„Alegerile din acest an pentru Parlamentul European reprezintă momentul de cotitură şi de speranţă într-o schimbare politică majoră la nivelul CE, care să marcheze revenirea la normalitate a Uniunii Europene”, conchide preşedintele CNC AUR, Claudiu Târziu.